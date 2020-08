Óscar Cabezas: “Me suplantaron, es falso lo de Galatasaray; hay una opción de ir al América”

Todo un revuelo causó hace unos días el supuesto interés del Galtasaray por Óscar Cabezas. Más de un medio nacional e internacional indicó que el defensor iba a ser el nuevo compañero de Radamel Falcao García y que viajaría a Turquía en las próximas horas.

Ante tremenda noticia, GolCaracol.com buscó a Cabezas, quien en la última temporada estuvo jugando en Argentina para Rosario Central y que de inmediato tuvo que desmentir toda la información que estaba girando en torno a su futuro deportivo.

Goles son amores: Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado, con los mejores tantos de Champions

“Son todas mentiras. Estoy trabajando en Cali, de manera normal. Me tocó salir a hablar porque esto que está pasando ya no es normal. Me suplantaron”, señaló de entrada el tumaqueño, de 23 años.

Inclusive, su amigo Iván Mauricio Arboleda, arquero colombiano de Banfield, de Argentina, también denunció en sus redes sociales la supuesta cuenta de Cabezas que engañó a más de uno.

Óscar Cabezas confirma que lo están suplantando en Instagram y ya lo denunció. pic.twitter.com/wJENkgCINK — Nestor Ibarra Ramírez (@nestoribarraram) August 27, 2020

“Se están haciendo pasar por mí desde esa cuenta. Incluso, salen a decir que Gustavo Colman no es mi representante y eso es totalmente falso. Nada que ver con lo que dijeron, mi cuenta personal es ‘Oscarzinho03’ y tiene un poco más de ocho mil seguidores”, aseveró.

Publicidad

Consultado entonces sobre su futuro deportivo, Óscar Cabezas afirmó que “terminé contrato con Rosario y mi representante (Colman) está manejando algunas opciones. “Hay una opción de ir al América, debemos concretar ciertos puntos y esperar si se da; si no, también tengo otras opciones sobre la mesa. Pero, vuelvo y afirmó, eso de Galatasaray es mentira”.

En Inglaterra analizan a James Rodríguez: su salario, su lugar en la cancha y las lesiones