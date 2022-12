Óscar Córdoba, el ídolo de los grandes arqueros: “Decía que era él cuando jugaba con mis amigos”

El exjugador de la Selección Colombia tuvo una carrera marcada por grandes éxitos. Sobresalió su paso por Boca Juniors, donde es considerado uno de los mejores porteros de su historia.

Fernando Muslera, uno de los capitanes de la Selección de Uruguay, fue el último en engrosar la numerosa lista que tienen como ídolo y referente al colombiano Óscar Córdoba.

“Lo veía cuando atajaba en Boca Juniors”, aseguró el actual compañero de Radamel Falcao García, en el Galatasaray, en una entrevista con los canales oficiales del seleccionado ‘charrúa’.

Este mismo escenario es el que vivió el arquero argentino Matías Dituro, quien hoy custodia el arco de la Universidad Católica, de Chile y habló con GolCaracol.com sobre su admiración por el vallecaucano.

“Cuando chico era mi ídolo. No me perdí ni un solo partido de los que jugó en Boca. Me gustaba mucho la potencia de piernas que tenía. Lo miraba y siempre lo admiré”, confesó.

De hecho, Dituro, con experiencia en el fútbol español donde se puso los buzos de Deportivo Alavés y Celta de Vigo, sostuvo que “cuando pequeño decía que era Córdoba. Especialmente cuando jugaba con mis amigos”.

“Un día me invitaron a un programa y me tenían de sorpresa una llamada de Córdoba. Imaginate mi emoción. Estaba dichoso. Compartimos unas palabras y le pude decir que era mi ídolo. Fue increíble”, sentenció el arquero de la Católica.

Y es que justamente fue su paso por el fútbol argentino, jugando para Boca Juniors, el punto más alto en la carrera del guardameta colombiano.

Incluso, el propio Roberto Abbondanzieri otro ídolo ´xeneize’ y con quien Córdoba luchó codo a codo por la titularidad; no se sonrojó al afirmar a ‘Mundo Boca’ que el vallecaucano “fue el mejor arquero de la historia de Boca y de Sudamérica”.

Es más, Marcos Díaz, actual arquero del equipo que dirige Miguel Ángel Russo, durante su presentación con la azul y oro no vaciló a la hora de decir que “mi ídolo siempre fue Óscar Córdoba, pero yo no tengo nada de él”.

Los elogios continúan por parte de figuras internacionales. Y fue el caso del brasileño Cassio, capitán y multicampeón con Corinthians. “Es mi ídolo”, dice cada vez que es interrogado por su modelo a seguir.

Pero si en el exterior este es el panorama, por supuesto que en nuestro país es mucho más grande la admiración que se tiene por el exjugador del Cali, América y Millonarios. Son innumerables los exjugadores y arqueros que han dicho: “Mi referente es Óscar Córdoba, uno de los mejores en su puesto”.

