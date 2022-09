Óscar Córdoba les dio 'con toda' a Miguel Borja y Juan Fernando Quintero

Este domingo 11 de septiembre se juega una nueva edición del superclásico de la Liga de Argentina entre Boca Juniors y River Plate . Tanto en el cuadro 'xeneize' y en el de la 'banda cruzada' hay futbolistas colombianos. En el primero militan Frank Fabra y Sebastián Villa - este último se recupera de una lesión- y en el segundo, están el volante creativo Juan Fernando Quintero y el delantero Miguel Borja .

Previo al gran partido en el estadio la Bombonera, Óscar Córdoba, exarquero del cuadro 'azul y oro' dialogó en 'TyC Sports' sobre el partido, y dejó algunas sendas declaraciones para sus compatriotas. Fue bastante duro con los futbolistas de River Plate.

"Voy a decir una barbaridad, pero es lo que siento: a 'Juanfer' (Quintero) no le da, no tiene la capacidad física para hacer la presión que el fútbol moderno está exigiendo, y él trata de suplir esa falencia con su calidad y sus lanzamientos de 20, 30 metros. Tiene la capacidad de meter lanzamientos y dejar al delantero mano a mano con el arquero", esas fueron las palabras de Córdoba.

Pero no paró allí y sobre Miguel Borja sostuvo lo siguiente: "Por su capacidad, tampoco puede apretar arriba, como lo haría un argentino porque no es su característica. Los colombianos no somos vagos, pero nuestras características son distintas. Borja es una fiera cuando va hacia delante, y va a jugar el superclásico porque va a tener muy preocupados a los dos centrales".

El mítico exarquero de Boca Juniors complementó que "a 'Juanfer' no le da para 90 minutos, hay que saber en qué momento utilizarlo. En la cancha de Boca se corre mucho y hay mucho roce, por lo que el técnico sabrá cuándo ponerlo".

Lo cierto es que Boca Juniors y River Plate medirán fuerzas el próximo domingo a partir de las 3:00 de la tarde, hora de Colombia.