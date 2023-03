Óscar Córdoba tildó a Hugo Ibarra de inexperto y se despachó contra Sebastián Villa por los silbidos

Frente a la actual situación en materia administrativa y deportiva que está pasando Boca Juniors , uno de los grandes referentes del conjunto ‘Xeneize’: Óscar Córdoba, se refirió respecto al tema, arremetiendo contra el cuerpo técnico liderado por Hugo Ibarra, junto a Sebastián Villa , de quien puso en duda su compromiso con la camisa ‘azul y oro’ después de haber salido chiflado por la afición local en la derrota 2-3 contra Instituto de Córdoba.

Así como lo manifestó el reconocido e importante medio deportivo ‘ESPN’, el consejo de Boca, liderado por Juan Román Riquelme, no solo tendría en planes destituir a Hugo Ibarra como estratega del ‘azul y oro’, sino que su reemplazo iría encaminado al nombre de Gerardo ‘Tata’ Martino, sin embargo, la victoria por Copa Argentina contra Olimpo 2-1 habría pospuesto la decisión parcialmente.

Independiente a la gran relación y cercanía que existe entre la institución y los colombianos, figuras y campeones con el equipo en la era de Carlos Bianchi; uno de los que no hace parte de este selecto grupo es Óscar Córdoba, quien no siguió los pasos de Mauricio ‘Chicho’ Serna y Jorge ‘el Patrón’ Bermúdez.

Alejado de ese mundo político y administrativo, el exguardameta cafetero tomó la palabra y se refirió a la actualidad de Boca Juniors, refiriéndose sobre el manejo que actualmente se le ha dado al club argentino: "Boca siempre es una bomba de tiempo, es un universo paralelo que se lleva puesto a quien no está preparado. Si el grupo que conforma el cuerpo técnico no está firme y los dirigentes no están seguros, el trabajo del DT queda en la cuerda floja”.

“En Boca tienes que estar por encima de la media de cualquier equipo; si se va Ibarra creo que la dirigencia buscará otro estilo de entrenador”, afirmó Córdoba, así como lo publicó ‘Olé’, además de dar luces de quién sería el reemplazo del estratega en caso de que se confirme su salida: “Debe ser un DT que tiene que ganar siempre, no importa jugando bien o mal”.

“Los últimos entrenadores no tienen tanta experiencia y en Boca no hay mucho tiempo para aprender porque es una bomba. Lo único que faltó en este último tiempo fue ganar un título internacional", expresó el colombiano, que no se olvidó del hincha ‘Xeneize’, a quien le dio la derecha por su inconformidad con la situación: “Está bien que el hincha de Boca sienta el deseo por la Copa Libertadores, pero deben entender que es una competencia difícil".

Hecho diferente al de Sebastián Villa, a quien no defendió por la situación presentada en la derrota 2-3 contra Instituto de Córdoba en la Liga local, cuando Sebastián Villa salió chiflado de la Bombonera a los 72 de juego: "Para que en Boca te silben, es porque la actitud dentro de la cancha no fue la que necesita esta camiseta".