Óscar Córdoba y la derrota más dolorosa de su carrera: jugando con América y en una cancha histórica

La carrera de Óscar Córdoba se escribió especialmente con letras doradas con América de Cali y también con Boca Juniors. Sin embargo, antes de concretarse su marcha al equipo argentino, el vallecaucano tuvo una particular situación en la cancha del estadio Monumental y enfrentando al River Plate.

Para Córdoba Arce fue un duro momento y un recuerdo que lo marcó, a tal punto que aún resulta amargo traer a la colación ese momento frente a los 'millonarios', en Buenos Aires y por la Copa Libertadores.

"Veníamos con una diferencia de un gol, no era mucho para una final de Copa Libertadores contra River. No nos imaginábamos que nos íbamos a encontrar con una salida tan impresionante. Eramos muy jóvenes. Yo ya había tenido varios eventos, pero fue impresionante esa salida. A nosotros nos faltó viveza para empezar el primer tiempo. Yo le tendría que haber dicho al árbitro que retirara todos los papeles de mi arco. En el primer gol no vemos el balón. Y luego nos encontramos con Crespo convirtiendo", explicó el exarquero colombiano.

Ese partido al que se refirió Óscar Córdoba se dio en la final de la Libertadores de 1996, cuando los 'Diablos rojos' sucumbieron frente a River, perdieron el título y en uno de los goles se vio comprometido el que era un promisorio arquero en ese entonces y que después forjó una carrera exitosa.

"Esa fue la derrota más dolorosa de mi carrera", le dijo este jueves a 'TyC Sports'.

Sobre ese duelo entre River y América, 'Olé' precisamente rememoró que "Córdoba, bicampeón de América con Boca, tuvo un error garrafal en el 2-0 de esa finalísima: salió fuera de su arco a despejar una pelota y se la dejó servida a Marcelo Escudero. Este mandó la pelota al área grande y Crespo cabeceó para señalar el segundo tanto".