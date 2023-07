Óscar Cortés y un equipo aficionado de Tumaco que apareció en medio de la transferencia al Lens

Óscar Cortés ya posó con la camiseta del Lens, de Francia, desde el pasado viernes, pero antes de eso se presentaron algunos días de incertidumbre sobre su viaje para sumarse al equipo europeo.

Por eso, este lunes, el director general de Gol Caracol, Javier Hernández Bonnet, se refirió al tema que demoró el fichaje del joven atacante nariñense, en el programa radial ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

“El dueño del equipo del que provenía Cortés, al señor lo mataron hace un año, fue asesinado en Tumaco. El club quedó en manos de los herederos y ellos entre la documentación tenían un acuerdo con Millonarios, según el cual ellos (Millonarios) no eran los dueños del 100% de los derechos del futbolista, sino del 70% del referido jugador”, contó de entrada.

Seguido a eso, Hernández Bonnet contó que debieron arreglar con el equipo aficionado de donde provenía el talentoso futbolista, quien estaba de acuerdo con eso.

“Lo que me cuentan es que si no se ponían de acuerdo con ese porcentaje no iba a haber ninguna operación porque además tenían la solidaridad del jugador que estaba al tanto del acuerdo que se tenía. Tocaba arreglar ese asunto para poder hacer la transferencia”, agregó.

Por último, Javier Hernández Bonnet en el espacio radial de ‘Blu Radio’ señaló que eso es un derecho y por eso no se podía pasar por alto este tema.

“Ese era el lío que tenía esa operación, que tocaba reconocerle al club de origen el derecho al pase. Este es un derecho comercial y federativo”, finalizó el director general de Gol Caracol.

Cabe recordar que el pasado viernes 14 de julio, Óscar Cortés ya fue presentado como nuevo jugador del Lens, de Francia, en lo que será su primer reto en el fútbol internacional, y por supuesto en Europa, en una de las principales ligas del ‘Viejo Continente’.

Óscar Cortés firmando su contrato con el Lens. @RCLens

El atacante nariñense se hizo un nombre en el balompié colombiano jugando para Millonarios, destacándose y siendo campeón de Copa y Liga en nuestro país.

Pero Óscar Cortés también se ganó un prestigio defendiendo la camiseta de la Selección Colombia Sub-20, tanto en el Sudamericano, como en el Mundial de la categoría disputado en este 2023, donde marcó goles, y mostró todo su potencial.

Ahora, se espera que en los próximos días el joven jugador de nuestro país se ponga a punto, empiece a entrenar y conocer la idea del técnico del Lens, y poder tener minutos en algunos de los partidos que tiene programado el cuadro de Alta Francia, en la pretemporada.