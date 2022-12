Óscar Estupiñán, el colombiano que se destaca en Turquía por encima de Falcao y Rodallega

El delantero, de 22 años, llegó esta temporada al Denizlispor procedente del Barcelona de Ecuador. Su pase pertenece al Vitória Guimarães portugués y sueña con ir a la Selección Colombia. Esta es su historia.

Óscar Estupiñán y Radamel Falcao García arribaron para esta temporada al fútbol turco. Al segundo lo recibieron como una auténtica figura mundial , miles de aficionados lo esperaron en el aeropuerto y se llenó todo un estadio para ver su presentación. Al primero lo mostraron en silencio, apenas dos escuetas publicaciones en redes sociales y un par de fotos con la camiseta del club.

Publicidad

Estupiñán, quien fue contratado por el Denizlispor, además llegó al equipo que días atrás había fichado a Hugo Rodallega, como una de sus principales figuras, luego de haber anotado más de 50 goles en Turquía, en temporadas pasadas.

La historia de Juan David Martínez: Cortuluá lo dejó libre, Sao Paulo lo fichó y ahora está en la Selección

‘Hugol’, en el mismo club, tuvo una presentación diferente que su compatriot a. Denizlispor creó una campaña de expectativa en torno a su contratación, publicaron mensajes del colombiano y, finalmente, el pronunciamiento oficial se hizo a través de un video con sus mejores anotaciones.

Hoy el panorama es otro, Estupiñán es el que se lleva todas las miradas, de los futbolistas colombianos, en Turquía. Viene de marcar el último fin de semana en la victoria 2-0 sobre Rizespor. Con esta anotación, llegó a cuatro, dos más que Rodallega y tres más que Falcao.

Publicidad

De hecho, Estupiñán ha logrado esto en menor cantidad de minutos jugados. Con 323, está por debajo de los 360 del ‘Tigre’ y de los 810 de Rodallega. “Se me ha dado la oportunidad de marcar, espero que mis compatriotas hagan lo mismo y dejar en alto la bandera de nuestro país”, le dijo desde Turquía, el delantero de 22 años a GolCaracol.com.

¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol?

Publicidad

“Inicié mi proceso en la escuela Manchester, de Cali y luego a la Sarmiento Lora. Después llegué a la cantera de Once Caldas, equipo que me da la oportunidad de debutar. Allí estuve dos años y a mediados de 2019 me fui al Vitória Guimarães, que me fichó hasta el 2022. Duré año y medio en Portugal, luego pasé al Barcelona de Ecuador, jugué cinco meses y Denizlispor me contrató”.

¿En sus inicios también fue delantero?

“Comencé como lateral por izquierda, después extremo y en Once Caldas me ubicaron de delantero porque había dos equipos Sub-20, en el principal equipo ya estaban ocupadas mis posiciones, entonces si quería subir debía ser atacante. Ahí aprendí varios movimientos, me adapté y tuve buenos resultados”.

¿Siempre ha tenido el apoyo de su familia?

Publicidad

“Mis padres toda la vida me han apoyado. Son mi motivación para salir adelante, incluso cuando a veces no tenía ni para el transporte y me tocaba pedirle prestado a mis compañeros o caminar. En los momentos más difíciles y desde que me fui a vivir a otra ciudad, me han aconsejado para no desfallecer”.

¿Cómo se dio su paso al fútbol europeo?

Publicidad

“Le llegó la oferta al Once y a ellos le gustaron. Vitória es un muy buen club en Portugal. Me abrió las puertas para mi primera experiencia internacional. En el primer año estuve alternando entre el primer y segundo equipo. Aprendí mucho, pude jugar la Europa League, para mí fue algo soñado. Lastimosamente en los otros seis meses me lesioné y no tuve continuidad, por eso me fui a buscar más minutos y retornar al nivel en que estaba”.

Pero no duró mucho en el fútbol sudamericano antes de regresar a Europa…

“Jugué cinco meses en Barcelona, hice 5 goles en 12 partidos. Como venía de la lesión seguía teniendo molestias; pero afortunadamente llegó la propuesta del Denizlispor y no lo pensé dos veces”.

¿Cómo lo recibió Rodallega?

Publicidad

“Que él también estuviera acá fue determinante para tomar la decisión de venir. Compartimos bastante. Me da consejos, me cuenta sus anécdotas. Me dice que debo trabajar y que por más ofertas que tenga, siempre debo pensar en grande y continuar en Europa. Estar acá es un privilegio y él ya lleva muchos años. Es un ejemplo para el fútbol colombiano”.

Luis Sinisterra: “Cuando tenía 8 años la guerrilla se tomó el pueblo, hubo disparos toda la noche"

Publicidad

Juegan en la misma posición, no han disputado muchos partidos juntos, son competencia…

“Es lo que todo el mundo piensa. Pero tenemos una competencia sana y linda. Nos mantemos juntos y por eso nos entendemos. Espero tener más minutos junto a él”.

¿Ha tenido algún contacto con Falcao?

“La idea es poder conocerlo. En su momento se dará. Ahorita solo espero que se recupere y pueda demostrar todo lo que esperamos de él en Galatasaray. Es un ejemplo para todos nosotros. Fue importante que haya venido al fútbol turco, porque eso genera una visión diferente para nosotros los colombianos”.

Publicidad

¿Qué espera de su carrera?

“Tengo un buen presente, pero creo que con más partidos voy a ir mejorando. Espero seguir teniendo buenas actuaciones y continuar convirtiendo goles. Yo siempre doy algo extra porque sé que el trabajo se verá recompensado en el futuro. Mi meta es afianzarme en el fútbol europeo y tener la posibilidad de ir a la Selección Colombia”.

Publicidad