Óscar Estupiñán se cotiza en Portugal: Vitoria Guimaraes lo vendería en 2.5 millones de euros

El delantero, quien está cedido a préstamo en el fútbol turco, habría incrementado su valor en el mercado. Esto gracias al buen nivel mostrado a lo largo de la temporada.

El atacante colombiano Óscar Estupiñán se cotiza en Portugal, su equipo, el Vitoria Guimaraes, lo vendería en más de 2.5 millones de euros.

Publicidad

Los buenos números del delantero vallecaucano en el fútbol turco, donde se encuentra cedido, lo habrían valorizado en el mercado, según la prensa europea.

Reinaldo Rueda fue “muy caballero”, destacan en Chile: el colombiano se bajó a mitad del sueldo

En el diario ‘A Bola’ dicen que “Después de ser descubierto en su país de origen en Once Caldas, el SAD de los conquistadores invirtió, en 2017, dos millones de euros en la compra del pase del delantero colombiano, ahora no será sorprendente si Estupiñán no regresa a Guimarães y permanece en Turquia”.

José Mourinho y una confesión que sorprendió a más de uno en Inglaterra

Publicidad

Estupiñán, esta prestado en el Denizlispor, “donde es el titular indiscutible. El delantero de 23 años, que hace dos años se dirigió a Guimarães para comenzar, lentamente, su adaptación en una primera temporada en Guimarães, muestra atributos en el equipo que marcha en el décimo lugar en Turquía, quienes considerarían pasar a comprar al jugador. Eso puede arrojar un valor nunca inferior a 2,5 millones de euros”, agregaron.

“Quiero ganar la liga este año, si no, lo aceptaré; con suerte la ganaremos el año que viene”

Publicidad

Entre tanto, el vallecaucano ha conseguido anotar nueve goles esta temporada. Cuatro de ellos en la Liga turca y los cinco restantes en la Copa de Turquía.