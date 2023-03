Óscar Julián Ruiz, en el Top 10 de los mejores árbitros de la historia, según la IFFHS

Óscar Julián Ruiz sigue recibiendo reconocimientos de su extensa trayectoria que realizó como colegiado. El martes, la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) publicó un nuevo escalafón en el cual escogieron a los mejores árbitros de la historia del fútbol a nivel mundial. Así las cosas, entre el listado apareció el nombre del oriundo de Villavicencio.

Pero este juez central, que ahora hace las veces de instructor en arbitraje de la FIFA, no solo estuvo integrado en dicho ranking, sino que además recibió una destacada posición, entrando no solo en el Top 10, sino que además fue considerado como el mejor de Sudamérica.

Listado de mejores árbitros de la historia, según la IFFHS

Así las cosas, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' hablaron con Óscar Julián Ruiz, con respecto a este nuevo reconocimiento, su presente y otros temas del arbitraje.

"Yo un domingo era el mejor árbitro y al siguiente era el peor. Así que aprendí a lidiar con eso. Cuando me decían que era el peor no me subestimaba y cuando me decían que era el mejor me llenaba de ego. Yo manejaba el equilibrio porque sé que para unos pude ser el mejor y para otros el peor. Lo que realice en la cancha lo hice con amor y amistad. Mi padre me dijo marqué lo que ves y eso hice; me equivoqué miles de veces", expresó de entrada.

Asimismo, habló de su nueva faceta en el mundo del fútbol, "en el último campeonato mundial del 2022, en Qatar tuve la posibilidad de dictarle la charla a la Selección de España, y al Real Madrid le he dictado, en varias ocasiones, en los diferentes Mundiales de Clubes; también con Barcelona, Selección de Brasil, Portugal, Ecuador".

Aquí más declaraciones de Óscar Julián Ruiz:

*Capacitaciones a Cristiano Ronaldo

"Tanto en Real Madrid como en Portugal; en a los portugueses les dicté la charla también en el Mundial de Qatar 2022. A Portugal y a Brasil me tocó también para la Copa del Mundo de Rusia 2018".

*La disposición de las estrellas a las que les ha dictado charlas

"Ellos tienen una muy buena actitud, preguntan sobre las reglas. Cristiano Ronaldo es muy particular en el sentido en que le interesa hablar sobre las reglas, compara otras jugadas y situaciones que ha vivido. Es un jugador que participa e indaga sobre las reglas".

*La forma de recibir la charla de los integrantes de la 'tricolor'

"En el 2018 en Kasan, la ciudad en la que estaba Colombia, estuve allá dictándole la charla al combinado colombiano, y son muy receptivos, los jóvenes son un poco más díscolos, pero todos son muy atentos. En todos los campeonatos mundiales, tanto femeninos como masculinos, hay una charla previa al inicio del certamen".

*Gran actitud de las estrellas del Real Madrid y Flamengo

"Ahora con Real Madrid y Flamengo me pude dar cuenta que son muy disciplinados por más estrellas que sean; son muy respetuosos, incluidos los técnicos".

*Árbitros con los que compartió en el escalafón

"Con la gran mayoría, por ejemplo, con Markus Merk y Pierluigi Collina compartí en el Mundial del 2002; con Howard Webb coincidí en Sudáfrica 2010 y en el 2014 como instructor; Cunyet Cakir en cursos he coincidido; con Jorge Larrionda, con quien compartí en muchos campeonatos y también ahora como instructores".

*Árbitros históricos de Colombia

"Hay muchos maestros, tuvimos árbitros históricos, como lo dijo el 'Chato' Velázquez. Están Jesús Díaz Palacios, el gran maestro de maestros Jose Joaquín Torres y Armando Pérez Hoyos. Creo que esos tres árbitros han marcado la historia".

*Sobre el VAR y la polémica de las manos en el fútbol

"El fútbol no es de los árbitros solamente, ni de los jugadores, es de todos. Por eso la FIFA tiene grupos de estudio donde hay futbolistas, técnicos, árbitros, médicos y todos los que hacemos parte. En el tema de las manos llegamos a una conclusión, junto a Carlo Ancelotti, que la mano se ha discutido hace 20 años, hoy se discute y mañana se discutirá porque el futbol no se juega con las manos. El VAR no vino a darle solución al arbitraje, vino a ayudar. Pero el futbol seguirá siendo de intervención".