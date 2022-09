Óscar Pareja: "Muy contento porque es el primer título para esta franquicia"

Este miércoles Óscar Pareja se consagró campeón del fútbol de Estados Unidos, con el Orlando City, luego de vencer 3-0 a Sacramento en la final de la Lamar Hunt US Open Cup. Con este triunfo el entrenador colombiano consiguió el primer título en la historia de la institución que entrena.

Así el otrora jugador de la Selección Colombia consiguió su tercer titulo en el balompié estadounidense luego de hacer lo mismo con el Dallas en el 2012 y de ganar la MLS Supporters' Shield con el equipo de Texas.

Tras este nuevo logro Óscar Pareja habló con el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', y mostró su alegría con lo conseguido.

"Muy contento porque es el primer título para esta franquicia que es joven, que ha sido de poco protagonismo en la Liga en los años de inicio. En estos últimos lo hemos llevado a dos finales y ahora conseguimos el título" expresó de entrada.

Además comentó sobre la hinchada del equipo de florida, "La gente y la ciudad es muy futbolera y apasionada. Yo veo que la gente ya empezó a apasionarse y a estar con el equipo. Este título seguramente va ayudar a seguir potenciando esto".

También aprovechó para hablar de los dos colombianos que tiene en su plantilla, "Han pesado mucho porque son dos jugadores que se han amoldado mucho a la Liga. A Iván Angulo lo trajimos en el verano, no lleva mucho tiempo y ya es inicialista. Y Andrés Perea también ha tenido mucha continuidad, es un jugador que ha sido reconocido internacionalmente en todos los procesos de la Selección Colombia. A mi me da mucho orgullo poder contar con ellos y que también representen al país".

Por último se refirió a su deseo de dirigir en territorio colombiano, "Yo llevo 24 años aquí y no recuerdo un tiempo que no extrañe el país y me visualice volviendo. Este trabajo se lo va llevando a uno año tras año. Yo quisiera algún día tener la oportunidad de dirigir en Colombia, pero ahora tengo un compromiso grande con el Orlando City, solo debemos esperar a la voluntad de Dios".