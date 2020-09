Ospina, Cuadrado y Falcao, los cracks de Selección Colombia con acción este domingo

David Ospina, Dávinson Sánchez Juan Guillermo Cuadrado y Falcao Garcia, son los principales jugadores de la Selección Colombia que tendrán acción en las diferentes ligas, antes de la convocatoria oficial de Carlos Queiroz para los partidos de Eliminatorias contra Venezuela (9 de octubre) y Chile (13 de octubre).

David Ospina: Nápoles vs. Génova, domingo 27 de septiembre 11:00 a.m., Liga de Italia, Rai Italia.

Jeison Murillo: Valladolid vs. Celta de Vigo, domingo 27 de septiembre 11:30 a.m., Liga de España, Directv 610.

Éder Álvarez Balanta: Brujas vs. Circulo de Brujas, domingo 27 de septiembre 11:15 a.m., Liga de Bélgica.

William Tesillo: Atlético San Luis vs. León, domingo 27 de septiembre 5:00 p.m., Liga de México.

Dávinson Sánchez: Tottenham vs. Newcastle, domingo 27 de septiembre 8:00 a.m., Premier League, ESPN Play.

Jefferson Lerma: Bournemouth vs. Norwich, domingo 27 de septiembre 10:00 a.m. Championship Inglaterra.

Juan Cuadrado: Roma vs. Juventus, domingo 27 de septiembre 1:45 p.m., Serie A de Italia, ESPN.

Yairo Moreno: Atlético San Luis vs. León, domingo 27 de septiembre 5:00 p.m., Liga de México.

Falcao García: Galatasaray vs. Fenerbahce, domingo 27 de septiembre 11:00 a.m., Liga de Turquía, televisión cerrada.

Alfredo Morelos: Motherwell vs. Rangers, domingo 27 de septiembre 6:00 a.m., Liga de Escocia.