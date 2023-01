Oswaldo Durán: "Jhon Jáder es un jugador inmenso, que la cabecita esté bien puesta"

Jhon Jáder Durán le entregó este lunes 16 de enero una gran noticia al país, al confirmarse su contratación por el Aston Villa , de Inglaterra. El joven delantero de la Selección Colombia Sub-20 arribará a la Premier League, procedente del Chicago Fire, de la MLS. Luego de conocerse su traspaso al fútbol inglés, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con Oswaldo 'La Sombra' Durán, tío del artillero 'tricolor'.

En medio de la charla con la mesa de periodistas, el exarquero del Atlético Huila contó detalles de cómo seres cercanos los han felicitado por el fichaje de Jhon Jáder a los 'villanos'.

"Yo tengo un club deportivo que se llama Colo Colo y el presidente me escribió: 'Venga papi' vendieron al 'Betiao', porque nosotros así le decíamos en la casa ( a Jhon Jáder Durán). Porque tenía dos cositas en la cara y no era todo negrito, sino que tenía otros colores", dijo de entrada el oswaldo Durán.

A su vez, el exfutbolista aseguró que conoció el talento de su sobrino Jhon Jáder Durán cuando tenía alrededor de nueve años. De otro lado, no ocultó su orgullo por todo lo que ha logrado el deportista de 19 años.

"Le da uno alegría, porque él ha sido un niño que ha sufrido mucho, a él todos lo ayudaron en la casa. La gente de Envigado fue muy querida con mi hermana mayor, él vivía con sus padres y todos ayudamos de poquito con lo que podíamos. Yo al niño no lo conocía, porque cuando estaba dirigiendo a Bogotá me quedé un tiempo importante sin ir al pueblo (Zaragoza); lo vine a ver a sus nueve añitos, la gente de Envigado fue muy querida", prosiguió.

Otras declaraciones:

¿Usted lo alcanzó a dirigir?

"Yo tengo un equipo que jugamos en liga élite en Antioquia, se llama Colo Colo y los días que él no entrenaba a doble jornada con Envigado, no eran todos los días, él iba a trabajar con mi equipo y él, por ejemplo, trabajó con nosotros hasta el 21 de diciembre del 2021; ese día lo entrené doble. Hicimos movimientos en la mañana, pero no los tenía claros (los ejercicios), los hacía, pero inconsciente, y en la tarde fuimos a hacer un entrenamiento; eso era en Itagüí que lo entrenamos".

*La mayor virtud como delantero

"Los amigos del fútbol me dicen que yo hablo de esa manera porque es mi familia, pero Jhon Jáder es un talento, tiene una potencia inmensa, una talla espectacular; la velocidad. A pesar de su talla, teníamos un inconveniente porque alguien quería hacerlo jugar como extremo y recuerdo tanto que le dije al señor: 'póngalo en su posición o no juega'".

"Él necesitaba algo ese día y me llamó, unos 'guayitos' y le digo vamos a conseguirlos de a poquito, pero me dice: 'tío no hice gol' y le consulté por qué y me respondió porque jugué de extremo. Le decía a mis amigos en la Marte número dos: 'tiene para ser de los mejores jugadores del mundo, es potente, grandote, técnico, es extremo. Yo le decía a Geovanis Cassiani y Rodrigo Moreno que él era capaz de jugar como Luís Fabiano, pero a medida que iba a creciendo, iba siendo más potente y a desmarcarse arriba. Estamos ante un jugador inmenso, Dios lo bendiga, que la cabecita esté bien puesta y pueda lograr todo lo que él quiera".