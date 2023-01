Oswaldo Henríquez encontró su lugar en Brasil: “Dignifican el fútbol y siempre es un reto”

Oswaldo Henríquez se hizo un nombre en el fútbol brasileño y allí ha tenido varios pasos importantes por varios equipos en los últimos años, como Vasco da Gama, Sport Recife, entre otros, algo que siempre destaca en él en el balompié internacional.

Por eso, en GolCaracol.com hablamos con el futbolista samario, quien actualmente está en el Paysandú, de la Serie C de ese país, y contó de sus razones para aceptar este nuevo reto.

Publicidad

Además, Henríquez analizó brevemente lo que fue su paso, una vez más por el futbol colombiano, estando en Pasto y Águilas Doradas, entre 2021 y 2022.

¿Por qué el Paysandú de la Serie C de Brasil?

“Después de una breve estadía en Colombia, me regresé en 2021, se me presentó un proyecto al que me invitaron nuevamente para volver a Brasil. Por temas familiares decidí regresar a Colombia para estar cerca de mi familia, disfrutar nuevamente de ella, pero gracias a la trayectoria que he tenido en Brasil y la imagen que he podido dejar, se me presentó la oportunidad de volver y quise volver al fútbol brasileño porque siempre me ha parecido un fútbol interesante por su competencia y vitrina también. Además, que le permite al jugador crecer y en esta parte madura de mi carrera nuevamente tener retos y desafíos y es grato tenerlos en el Paysandú de Brasil y estoy feliz”.

¿Qué nos puede contar del Paysandú?

“Paysandú es un equipo que viene desde hace tres temporadas haciendo excelente campaña para subir a la categoría B, han tenido la mala fortuna de estar tres veces consecutivas cerca del ascenso y no lo han conseguido y ahora decidieron fortalecer el elenco para definitivamente conseguir el objetivo, me invitaron al proyecto y vi que también se estaban sumando jugadores de buen nivel, entonces me pareció interesante y un buen reto. Es un equipo que tiene una camisa importante en esta región del estado de Brasil, es el equipo más importante de la región nórdica de acá y eso ha sido muy grato, siempre vestir camisas que tenga victoria que tengan trayectoria. Vengo con la responsabilidad de referente por mi trayectoria en Brasil entonces vengo como uno de los jugadores que será objeto de mucho aporte, la idea es corresponder al mismo nivel”.

¿Cuáles son sus objetivos personales para este 2023?

“Siempre he sido un jugador de grandes retos, por eso decidí volver al fútbol de Brasil, todos sabemos de la calidad que tiene, este año tenemos la Copa de Brasil, en la cual empezaremos en la fase previa de los octavos de final, como proyecto ambicioso que también tiene el Paysandú, que quiere apostarle a la Copa, por lo que representa a nivel nacional. La idea es consolidarme a nivel regional como uno de los mejores defensores en este campeonato estatal, no pierdo la ambición, no pierdo la entrega ni el profesionalismo, sigo siempre siendo el mismo que todos han conocido de mucha entrega y regularidad donde ha estado”.

Publicidad

¿Por qué le gusta tanto el fútbol brasileño?

“Me llama la atención la cultura brasileña, y es que dignifican mucho el fútbol, la pasión es tan alta que no tienen en cuenta tanto que son pentacampeones del mundo, sino que dignifican la profesión con el tema de los extranjeros, aquí puede venir un uruguayo, un colombiano, un boliviano, un venezolano, pero se le va a dar un trato digno de respeto, aquí a un refuerzo se le da el trato de refuerzo, se le trata como una pieza fundamental y eso es importante para nosotros que somos países alternos al brasileño, porque sabemos que el fútbol brasileño viene de una cultura pentacampeona del mundo”.

¿Qué análisis hace del fútbol colombiano en su más reciente paso?

“Hay muchas aspectos que concluí con mi regreso reciente en Colombia, hay muchas cosas que tenemos ir mejorando de a poco muy positivas, pero evidentemente siento la desigualdad de la liga en este momento, principalmente por la desigualdad salarial que existe entre los equipos reconocidos o importantes de la liga y el resto de los clubes en Colombia. Eso no ayuda a equiparar mucho la calidad del jugador, yo creo que tiene que elevarse más el nivel de meritocracia del atleta, en un club que parece que se dispararon los números de salario, de transacciones y me parece que un jugador en Colombia está ganando mucho más de lo que está demostrando en el campo, entonces es algo que tiene que ser meritocracia para todos nosotros. Claramente siempre se piden unas condiciones formales lo que se piensa que un jugador se gana en el mercado, pero creo que los clubes están disparando muy alto, incluso en el ámbito internacional ha sucedido, pero en Colombia está muy marcado ese tema que se crea una desigualdad muy grande y después de eso resulta que los equipos al tener ese poder adquisitivo deberían tener un compromiso mayor a nivel internacional”.