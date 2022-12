Oswaldo Henríquez no llegó a un acuerdo y no continuará en Vasco da Gama, de Brasil Oswaldo Henríquez no llegó a un acuerdo y no continuará en Vasco da Gama, de Brasil. El defensor central colombiano no seguirá en el cuadro ‘almirante’, para el 2020, y tendrá que buscar un nuevo equipo para la temporada que comenzará.