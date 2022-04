Otra mirada a Luis Díaz: cómo lo ven desde España para el partido de Liverpool contra Villarreal

Luis Díaz es el jugador colombiano que en la actualidad está de ‘moda’, el que está mandando la parada, especialmente desde que se dio su arribo al Liverpool, en el pasado mercado de fichajes.

Desde su estreno con los ‘reds’ demostró todas sus cualidades futbolísticas, sus fintas, jugadas, toques y destrezas dentro de la cancha.

A veces solamente necesita de unos pocos minutos para brillar, se ha vuelto un jugador desequilibrante e importante en el esquema del entrenador alemán Jürgen Klopp; hasta los hinchas de la escuadra inglesa lo aman. Se da a querer por su buen fútbol y por la calidad de persona que es.

Gol Caracol tuvo un diálogo con el periodista español Juan Lorenzana, conocedor del fútbol en Europa y habitual en compromisos de Champions League.

Precisamente, este miércoles Luis Díaz, con el Liverpool, enfrenta al Villarreal por la ida de las semifinales del máximo torneo de clubes en ese continente. Lorenzana, quien está en la ciudad de Liverpool para vivir este juego en primera fila, habló de cómo ven en España esa transformación que ha tenido el nacido en Barrancas, Guajira.

“Luis Díaz era un jugador ciertamente desconocido para el espectador medio, para el público en general en España. Porto es un equipo que también tiene sus seguidores dentro de la península, pero que no trasciende desde hace tiempo más allá de la Copa Europa, es un equipo menos mediático que el Liverpool”, empezó diciendo el comunicador.

Lorenzana, quien labora con ‘TUDN’, continuó con su análisis y manifestó, que si bien él como periodista frecuente en asistir a compromisos de alta talla en Europa, conocían de las capacidades de Díaz Marulanda, pero no suponían que podía adaptarse tan fácil a un equipo como el Liverpool.

“Hasta que Luis Díaz da el salto al Liverpool no es un jugador exactamente desconocido para el espectador medio, pero casi. ¿Qué pasa?, un cierto sector periodístico, los que cubrimos habitualmente Champions League y diferentes ligas en el continente europeo, sí sabíamos quién era, sí sabíamos de su capacidad, lo que no sé si sabíamos, es que se podía adaptar tan rápido como lo ha hecho, a un equipo como el Liverpool y a una liga como la Premier League”, citó.

De igual manera, Lorenzana expresó que ‘Lucho’ es como una especie de “comodín” en la plantilla del conjunto inglés, puesto que aseguró que en el lugar que lo ponga el DT alemán Klopp, siempre va a rendir.

“60 millones de euros (el costo del fichaje de Luis Díaz) y le da al Liverpool un un comodín más en esa baraja que tiene Kloop para quitar piezas y poner piezas sin que se note. El tridente parecía intocable: Sadio Mané, Mohamed Salad y Roberto Firmino y ahora mismo puede prescindir de cualquiera de los tres para poner a Luis Díaz, da igual en qué posición ponga a Luis Díaz porque le va a rendir y lo ha demostrado desde el primer día que llegó”, manifestó.

El propio entorno de Luis Díaz ha dicho que está aprendiendo inglés para entenderse mejor con sus compañeros y que todo fluya más en el terreno de juego. No obstante, Lorenzana sostuvo, que, si bien es necesario aprender el idioma, desde afuera sólo se observa un solo dialecto: el del fútbol.

“Curiosamente ese entendimiento del escenario, ese salto mediático, ese salto cualitativo que ha tenido Luis Díaz, sobre todo en la trascendencia mediática que tiene, choca con el no entendimiento del idioma. Hablaba Klopp hace algunos días de que Luis Díaz no hablaba inglés y que él no hablaba español, con lo cual se entendían por gestos y al final el único entendimiento que hay es el fútbol”.

El periodista ibérico prosiguió que en el ‘Viejo Continente’ se han sorprendido por su buena adaptación a su nuevo equipo a una nueva liga, y que, en España, lo ven como una de las “nuevas estrellas del fútbol europeo”.

“Si Liverpool, que peina los mercados como pocos equipos lo hacen, ficha a Luis Díaz es porque sabe que prácticamente le va a dar los informes, pero si le dirían: ‘oye este tipo va a dar un rendimiento casi inmediato, fíchalo, yo creo que nos sorprendió a todos”.

Y agregó: “De ese cambio de nivel, de la liga portuguesa a la Premier hay un salto, esa adaptación ha sorprendido a todos y por tanto en España se valora muy positivamente la irrupción de Díaz como una de las nuevas estrellas del fútbol europeo, en un equipo destinado a reinar en Europa años tras año, es uno de los reyes de Europa con seis veces que ha levantado la ‘Orejona’, con remontadas fantásticas a sus espaldas, uno de los templos del fútbol mundial como es Anfield”.

Por último, manifestó que, si bien el guajiro era un futbolista “desconocido”, Liverpool “necesitaba un jugador desequilibrante, otro comodín en esa baraja de Klopp y ya lo tiene. A partir de aquí, Klopp y él se entienden no con el idioma, sino con el fútbol, que es un idioma universal”.