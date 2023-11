“Hoy deberían hacer la liberación de Luis Manuel Díaz”, confirma jefe de negociación del ELN

El pasado viernes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que comenzaría el proceso de liberación de Luis Manuel Díaz, quien había sido secuestrado por este grupo insurgente el 28 de octubre. Sin embargo, poco después, emitieron un comunicado adicional en el que informaron que la entrega del padre de Luis Díaz se estaba viendo retrasada por el despliegue militar hecho por las autoridades competentes al caso.

Sin embargo y en exclusiva para los micrófonos de 'Blu Radio', en el programa 'Mañanas Blu', Otty Patiño, el jefe de negociaciones con el ELN comentó que muy probablemente la liberación de 'Mane' se de el día de hoy.

"Hasta ahora lo que le han dicho a los negociadores de la liberación y compañeros es que no podían liberarlo debido al despliegue militar. Se quitaron a las tropas que estuvieron en búsqueda del señor Díaz y se espera que hoy se produzca la liberación", confirmó Patiño.

"En primera instancia, se plantearon unas coordenadas pero contestaron dando la negativa. Primero comentaron que fue una acción no ordenada sino que fue una acción no ordenada, sino fue iniciativa de un comando del frente norte, apenas se dieron cuenta de la acción, se ordenó la liberación, pero ellos dijeron que no, que ellos iban a liberarlo sin necesidad de coordenadas. Esa fue la primera reacción de ellos", dio pistas Otty respecto a como ha sido la negociación de pronta liberación.

