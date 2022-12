Pablo Armero consiguió equipo: es nuevo jugador del CSA, de Brasil

O azulão recebe um reforço de peso para a sequência da temporada, trata-se de Pablo Armero. O lateral esquerdo que chega para vestir o manto sagrado já defendeu as cores do Palmeiras, Udinese-ITA, Napoli-ITA, West Ham - ING, Flamengo, além de ter disputado duas Copas do mundo. pic.twitter.com/rfpKWV572D