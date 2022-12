Pablo Armero no renuncia a la Selección Colombia: “Mientras esté activo, sueño con volver”

El lateral izquierdo es jugador del Alagoano, de Brasil, en donde comparte con su compatriota Andrés 'Manga' Escobar. Desde allí se refirió a esta nueva etapa de su vida y, por supuesto, a la ‘tricolor’.

Pablo Armero dejó el América de Cali el año pasado y partió con rumbo a Brasil, para ponerse la camiseta del modesto Alagoano de Maceió, equipo recién ascendido a la primera división de ese país.

Publicidad

Armero desembarcó en una liga que no es desconocida para él (antes pasó por Palmeiras, Flamengo y Bahía), con el objetivo de retomar su mejor nivel y tener una nueva oportunidad en la Selección Colombia.

Desde allí, el futbolista tumaqueño habló con el diario ‘El País’, de Cali, y entregó sus impresiones sobre esta nueva etapa en su vida, el combinado nacional que ahora dirige Carlos Queiroz y su salida del América. Acá, sus declaraciones al medio vallecaucano.

Alagoano, su nuevo club

“Es un equipo que subió este año a Primera y quiere ser protagonista; está en Maceió que es una ciudad acogedora y futbolera; espero que sea una oportunidad hermosa para reintegrarme a la élite del fútbol y a las cosas buenas que tiene este deporte”.

Publicidad

“Yo lo veo como una oportunidad, como una opción grande para que me vean de nuevo con mi fútbol y con la alegría que siempre pongo; es la opción para volver a sonar, es una liga que conozco. Acá en Brasil todos los clubes se respetan, es un torneo largo; Si Corinthians o Flamengo, que son grandes, para citar un ejemplo, no se ponen las pilas, se van a la B”.

Vea acá: Alfredo Morelos desde lo más íntimo: “Mi familia era muy pobre, les prometí sacarlos adelante”

Publicidad

Selección Colombia

“A la Selección hay que darle tiempo; tiene nuevo cuerpo técnico y hay que dejarlo trabajar. Recién apenas jugó unos amistosos, tiene buenos jugadores, así que esperemos que la evolución sea buena. Viene la Copa América y allá se verá el desempeño y la integración. Yo todavía estoy jugando y como colombiano que soy espero tener de nuevo la oportunidad en la Selección. Eso depende de uno mismo. Pero a la Selección hay que darle tiempo”.

“Soy jugador activo y me siento bien. Tengo que ponerme a punto para ser tenido en cuenta en la Selección. Todos tenemos cualidades, pero somos diferentes. Si vemos selecciones como Brasil, no va a haber otros como Cafú y Roberto Carlos”.

Su salida de América

Publicidad

“América siempre me abrió las puertas, salí campeón allá, me siento bien, intenté hacer lo que más pude. No clasificamos a finales el año pasado, pero eso no dependía de un solo jugador. De todas maneras me fui tranquilo porque las cosas salieron bien en unas ocasiones y en otras no”.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados