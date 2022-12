Pablo Armero y su llegada a Brasil: "Me decían que yo era el Roberto Carlos negro"

El exjugador de la Selección Colombia habló con GolCaracol.com y repasó los mejores momentos de su carrera. Además, dejó imperdibles anécdotas, como la vez que casi se bota de un balcón por estar sonámbulo.

Este miércoles fue el turno para Pablo Armero en el Instagram Live, de GolCaracol.com. El lateral izquierdo, fiel a su personalidad, se confesó y aprovechó para recordar sus inicios en América de Cali y su posterior paso al fútbol brasileño.

“Al principio fue duro porque América no tenía plata. No tenían cómo pagarnos. Sin embargo, afortunadamente demostramos que íbamos por la gloria y quedamos campeones (2008). Gracias a eso, Palmeiras se fijó en mí”, señaló.

De hecho, Armero aseguró que esto fue un sueño hecho realidad, debido a que “mi mayor ídolo fue Roberto Carlos. A él le aprendí su explosividad. En Brasil me decían el Roberto Carlos negro. Para mí fue un privilegio”.

Sin duda, uno de los mejores momentos de su carrera, pues tras su gran desempeño en el fútbol brasileño, dio el salto al ‘Viejo Continente’.

“Tuve la fortuna de competir con los mejores de Brasil y eso me abrió las puertas del fútbol europeo. En Udinese afortunadamente conté con la fortuna de haber hecho una gran temporada. Pude adaptarme rápidamente y compartí con los grandes jugadores de la Serie A, de ese momento”, aseveró.

Al final, no desaprovechó la oportunidad de contar una de sus mejores anécdotas junto a Camilo Zúñiga, su gran compañero de habitación y con quien compartió vestuario en Nápoles.

“Soy sonámbulo. Me ha pasado en concentraciones y en casa. Tengo sueños muy reales. Esa vez me levanté y miré que por la ventana entraba una persona. Sentí que esa persona entró y cogió la billetera de Camilo, entonces empecé a gritar. Y a lo que yo salgo, vi que la persona se iba a tirar por el balcón, y me le fui detrás. Si no es porque duermo desnudo y estábamos en invierno, me mató”, rememoró.