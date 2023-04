Pablo Sabbag: "Hay muchísimos hinchas de Alianza Lima, a donde vas te atienden bien, te reconocen"

Pablo Sabbag, de 25 años y nacido en Barranquilla, se ha hecho sentir defendiendo la camiseta de Alianza Lima, de Perú, a donde llegó para la temporada 2023 procedente de La Equidad. En territorio peruano el atacante completa así su tercera experiencia internacional, ya que antes estuvo en Tondela, de Portugal; Estudiantes de La Plata y Newell's Old Boys, de Argentina.

Ya en Lima, el colombiano ha estado inspirado a la hora de definir y prueba de ello son sus 5 goles en la Liga de Perú y un tanto más en Copa Libertadores de América, con los que se ha empezado a ganar los elogios en los medios y también la admiración de los hinchas.

Sabbag, en medio de los partidos de la liga local y del fútbol peruano, sacó unos minutos para atender a Gol Caracol y ser el protagonistas en nuestra sección del 'Embajador de la semana'.

"Me siento contento. Con poco tiempo acá, creo que me ha adaptado muy rápido al equipo, al país, me siento muy cómodo en la ciudad, en el equipo con mis compañeros y con muchas ganas de seguir demostrando en cada partido que puedo ser mejor y dar más", expresó el 'Jeque' desde su lugar de residencia en Lima.

¿Qué imagen se ha llevado de Alianza Lima, después de varios meses allí?

"Realmente es un equipo que demuestra su grandeza en todo el país. Siempre jugamos con las canchas llenas de local, siempre está lleno del estadio, en todas partes donde vas, todo el mundo es hincha de Alianza o la gran mayoría. Es un equipo con mucha historia y estoy muy feliz de estar en este equipo".

¿Y la hinchada cómo es?

"La gente aquí es bastante fanática. Aquí en Lima la gran mayoría son hinchas de Alianza. Entonces, a dónde va uno Lo atienden súper bien a todas partes, en los restaurantes, en la calle, te reconocen en todas partes. La hinchada me quiere bastante, estoy muy contento por eso. Y sí me han coreado varias veces en el estadio el partido pasado, eso me emocionó demasiado. Me dicen, el 'Jeque' Sabagg o Sabach, porque no saben pronunciar muy bien mi apellido".

¿Se sintió de entrada la diferencia de pasas de Colombia al fútbol peruano?

"Yo creo que llegar a un equipo grande es muy importante. Además, el entrenar, tan siquiera en un equipo grande, te cambia la mentalidad, te cambian muchas cosas. Tengo muchos compañeros con mucha jerarquía, que han jugado en equipos muy importantes, en selecciones, y entrenar todos los días con ellos, mejora tú nivel en muchos aspectos. Creo que estoy creciendo mucho acá".

¿Qué de diferente tiene usted, con relación al jugador que fue hace algunas temporadas a jugar en Argentina?

"A medida que va creciendo, uno va madurando mucho. Creo que en Argentina me faltó un poco de oportunidad. Comencé muy bien, pero por ejemplo en Estudiantes no tuve ni siquiera un partido de titular. Debuté con gol, pero nunca en el resto del torneo tuve un partido de titular y en Newell’s solo tuve un partido de titular, lastimosamente me tocó competir contra Nacho Scocco, que era muy querido en Newell’S. Aprendí muchas cosas, aprendí a fortalecer mi mente, a no dejarme vencer por nada y creo que aquí en Perú la confianza que me han dado es muy importante también".

¿En lo económico gana más de lo que devengaba, por ejemplo en Equidad?

"La verdad que sí por el tema dólar. A todos los jugadores nos pagan en dólares y es mucho mejor que en Colombia. Es muy complicado igualar ese nivel de pagos".

¿Con qué sueña 'el Jeque' Sabbag?

"Mi meta es ser tricampeón este año con Alianza Lima, hacer una gran Copa Libertadores. Esos son mis objetivos con Alianza Lima. Tengo otros objetivos que es ser convocado a la Selección Colombia, un objetivo por el cual vengo trabajando durante mucho tiempo y estoy muy mentalizado en eso. Me gustaría volver a Europa, a jugar allá, ya con más experiencia".