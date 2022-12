Pablo Zeballos defendió a Juan Carlos Osorio: “Es falso que pidió comisión, es una persona correcta”

En diálogo exclusivo con GolCaracol.com, el paraguayo desmintió este miércoles a su exrepresentante Miguel González Zelada, quien acusó al colombiano de cobrar una comisión para que el futbolista llegara a Nacional.

El agente paraguayo Miguel González Zelada aseguró, el pasado martes, que Juan Carlos Osorio, exentrenador de la Selección de Paraguay, solicitó supuestamente una comisión para avalar la llegada de Pablo Zeballos a Atlético Nacional, en 2014.

"Habían pactado en tres millones de dólares la venta y se hizo solamente en un millón y medio de dólares; entonces ellos para que salga a la venta me extorsionaron, me amenazaron y me dijeron que si no firmaba algún documento no iba a hacerse la venta", indicó el agente.

Sin embargo, el delantero paraguayo Pablo Zeballos habló este miércoles en exclusiva con GolCaracol.com y desmintió las acusaciones de González Zelada en contra del técnico colombiano.

“Eso es totalmente falso. Juan Carlos Osorio es una persona intachable y deben valorarlo más en Colombia”, le dijo Zeballos a este portal.

“El ‘profe’ es una persona extraordinaria y correcta que va de frente y sin necesidad alguna de llegar a eso, y como profesional es de los mejores con los que he trabajado en mi carrera”, agregó.

El delantero, de 32 años, indicó también que “si se llegó a una demanda fue porque hubo incumplimiento de parte de mi exrepresentante, que desde ese entonces dejó de serlo”.

Juan Carlos Osorio le dijo este miércoles al diario ‘El Colombiano’, de Medellín, que había guardado silencio sobre el caso porque “explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. A este señor lo demandaron por ladrón y él me quiere involucrar para desviar esa demanda”.

Pablo Zeballos jugó un total de 15 partidos en el equipo verde (9 por Liga, 2 por Copa Águila y 4 de Libertadores) y marcó cinco goles.