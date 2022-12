‘Pacho’ Maturana: “Todos sabemos lo que debe hacer James Rodríguez, pero él no lo sabe”

El extécnico de la Selección Colombia opinó sobre la situación del mediocampista del Real Madrid, quien no ha contado lo suficiente para Zinedine Zidane en la actual temporada. Francisco Maturana también se unió al tema del momento: James Rodríguez. El histórico entrenador colombiano señaló que, si bien el futbolista cucuteño es uno de los jugadores más destacados de nuestro país, todavía no ha podido consolidarse. “James es un ídolo para nosotros, todos los que estamos afuera sabemos lo que él debe hacer, pero de pronto él no lo sabe”, le dijo a ‘DirecTV Sports’. Si bien Maturana no confirmó que haya tenido alguna vez una charla al respecto con el jugador del Real Madrid, sí recordó un episodio reciente con Atlético Nacional. “En alguna ocasión Nacional me invitó en un momento difícil y yo fui a hablar. Después agarré el carro y llegué enojado conmigo mismo, porque el problema no es lo que yo dije, sino lo que ellos dijeron. Entonces creo que más que hablar, se debe escuchar”, finalizó.