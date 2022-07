Palabra de gol: Rafael Santos Borré y su mensaje a Miguel Borja, tras su primer tanto con River

Miguel Ángel Borja marcó su primer tanto con River Plate y fue la figura este domingo para que el conjunto ‘millonario’ se llevara los 3 puntos del estadio José Maria Minella, de la ciudad de Mar de Plata, en la décima fecha de la liga argentina.

Rafael Santos Borré, su compañero en la Selección Colombia y quien es hasta la fecha, el máximo goleador del ciclo Gallardo en River estuvo muy pendiente del encuentro y felicitó a su compatriota por su primer tanto con el equipo argentino.

“Si colibrí, Miguel Ángel Borja felicitaciones hermano que sean muchos más” publicó ‘el comandante’ en una historia de su Instagram junto con una foto del cordobés celebrando su primer gol en su segunda etapa en Argentina (estuvo en Olimpo de Bahía Blanca en el año 2014).

Pero la relación de Miguel Ángel Borja y Rafael Santos Borré con River Plate de por medio no es nueva: en la presentación de Borja como refuerzo del club de Núñez, el martes pasado, le preguntaron si Santos Borré, actualmente en Alemania, le había comentado sobre su paso por la 'banda cruzada'.

“Hace poco hablé con él (Borré), y me contaba que era un club muy completo, que me iba a sentir muy bien y un grupo humano muy bueno, eso me motivó a venir”, aseguró el colombiano de ex Junior.

Ahora Borja buscará hacerse con un lugar del 11 inicial de Marcelo Gallardo, y también tendrá la tarea de suplir la ausencia que dejo el joven argentino Julián Álvarez, que fue fichado por el Manchester City y dejo una cifra de 54 goles en 122 con la camiseta ‘millonaria’.

Además la lista de colombianos goleadores en River Plate tiene a Juan Pablo Ángel como el número uno con 62 tantos, seguido de Rafael Santos Borré con 55 (y que además es el goleador de uno de los ciclos más exitosos de la historia del ‘millonario’), Falcao con 45 anotaciones se encuentra tercero y más abajo están Teófilo Gutierrez con 28 tantos y su hoy compañero de equipo, Juan Fernando Quintero con 17.

¿Cuándo vuelve a jugar el equipo de Miguel Ángel Borja?

River Plate se enfrentará a Sarmiento de Junín, el próximo domingo 31 de julio a las 6:30 p.m (hora colombiana) en el estadio Monumental por la fecha once del fútbol argentino.