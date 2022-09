Papá de Steven Alzate: "Él quiere minutos y jugar, por eso viene al Standard Lieja, de Bélgica"

Hace pocos minutos desde Bélgica, se confirmó que Steven Alzate llegó a un acuerdo en calidad de préstamo con Standar de Lieja, proveniente del Brighton & Hove Albion, de la Premier League de Inglaterra.

Así se lo confirmó Héctor Alzate, padre del futbolista, quien ha estado al tanto de este nuevo paso en el balompié de Europa.

Publicidad

"Te digo que Steven está muy entusiasmado, muy feliz porque por fin lograron ponerlo en préstamo, ya que en realidad pues no ha tenido muchos minutos en el Brighton. Entonces ahora le ofrecieron esa oportunidad para jugar con ellos, lo querían mucho, pues te digo había muchos equipos aquí de Bélgica, que lo estaban solicitando. Y pues por fin se logró hacer un préstamo para este quipo. Estamos hasta enero acá, pero la garantía que puede tener muchos minutos, que es lo que queremos", dijo el padre de Steven inicialmente en charla con Gol Caracol.

¿Es evidente que Steven lo quiere es tener continuidad?

"Correcto, lo que quiere es tener más minutos y ya puedes tener la confianza 100%. El deseo de él es poder dar lo que más pueda para la Selección Colombia y pues obviamente si está en el banco con el Brighton pues es un poco difícil, pero estando acá y teniendo continuidad va a ser más fácil para él y para de pronto un próximo llamado a la Selección Colombia".

Publicidad



¿Por qué no jugaba tanto en Inglaterra?

"La razón no se sabe, eso está solamente en el pensamiento del del del mánager. Es difícil explicarlo, porque pues Steven ha tenido buenos partidos, ha ido a la Selección Colombia. Es algo que uno no puede explicarse. El caso es que hay que vivir el momento. Ahora hay que dar lo que más pueda y tener la continuidad que esperábamos y llegará, a tener su fútbol y su rendimiento ideal".