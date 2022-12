"Para Falcao García no será nada fácil ahora en el Galatasaray, un club complejo"

Esas palabras son del senegalés Mbaye Diagne, quien recientemente jugó en el equipo turco y que se tuvo que ir al Brujas, de Bélgica.

En Turquía es tema para el análisis el colombiano Falcao García, quien llegó con bombos y platillos al Galatasaray, pero que hasta ahora solamente ha marcado un gol y en este preciso momento arrastra con una lesión que lo privó de estar en el compromiso de este viernes frente al Sivasspor.

Publicidad

Por eso es habitual que los medios busquen opiniones sobre Falcao. Y así, el último que opinó fue el delantero senegalés Mbaye Diagne, quien recientemente pasó por el famoso club turco y que se tuvo que marchar a préstamo al Brujas, de Bélgica.

"El trabajo para Falcao no será fácil, Galatasaray es un equipo complejo. Es difícil cuando no te llega la pelota. Allí cada quien juega para si mismo, no lanzan la pelota", dijo Diagne en entrevista con 'Sporx'.

Rodallega: “Tuve un dolor que me asustó tanto, que pensé que mi carrera terminaba en ese momento”

El africano agregó que "Galatasaray hizo un gran esfuerzo para contratar a Falcao, pero no se sabe qué va a pasar. Los fanáticos creen que son los mejores, pero cuando las cosas no salen siempre critican y no de portan muy bien".

Publicidad

El mismo medio consignó que las declaraciones del nacido en Senegal podrían generar polémica.

Ahora, con Falcao hay expectativa por saber si podrá recuperarse de las dolencias en el talón de uno de sus pies, para poder estar el martes 22 de octubre frente a Real Madrid, por la Champions.

Publicidad