Para Jaminton Campaz "goles son amores" y 'enamorado' se mantiene en Rosario Central

En un complicado encuentro que en el tiempo reglamentario terminó 2-2, Jaminton Campaz y Rosario Central lograron avanzar a la próxima fase de la Copa de la Liga del Fútbol de Argentina teniendo como uno de los principales protagonistas al colombiano.

Cerca de finalizar el primer tiempo, se pitó penal a favor del conjunto 'canalla' y, con la determinación de siempre, Campaz tomo la iniciativa de cobrarlo y con gran potencia, el zurdo cruzó el disparo y logró abrir el marcador para el conjunto rosarino.

Sin embargo, otros colombianos también pusieron su nombre en el marcador y Roger Martínez al minuto 81 y luego Juan Fernando Quintero, de penal, lograron empatar el encuentro 2-2 luego de que Agustín Sández haya puesto el segundo para Rosario al minuto 61.

No obstante, el 'bicho' tuvo una clara acción de juego minutos antes del gol de 'Juan Fer', jugada de la cual se lamentó por no haber tomado la decisión correcta. “Cuando lo tuve para liquidar y vi que nos hicieron el gol de penal, me pregunté: ¿Por qué no pateé? ¿Por qué enganché?, pero al final del cuento logramos ser nosotros los clasificados. Esto es una alegría inmensa, no nos podíamos ir a la casa con las manos vacías. Ahora debemos descansar y pensar en el próximo rival que es difícil”, comentó en entrevista postpartido para 'ESPN'.

Y es que el futbolista 'cafetero' también fue influyente en la tanda de penales que finalizó con un marcador de 6-7 a favor de Rosario Central, ya que, aparte de marcar desde los once pasos en el tiempo regular, repitió dosis en esta fase definitoria. "Es muy lindo. Al principio, nadie nos creía. Nosotros estábamos metidos en el cuento, no nos veían como un equipo muy excelente por la temporada que pasó y ahora le pusimos el pecho a esto y lo logramos sacar adelante", fueron las palabras del 'bicho', tras el encuentro.

´"La verdad para ganar se sufre como en esta ocasión y creo que elegimos la tanda de penales muy bien. Ellos cobraron también muy bien y ahora es estar tranquilos, descansar y celebrar esto en grupo", terminó por agregar.

Jaminton Campaz, festejando un gol con Rosario Central. Foto: Twitter de @RosarioCentral.

El curioso pedido de Ignacio Malcorra a Néstor Lorenzo

Tras el encuentro, Campaz también fue entrevistado por 'TyC Sports' donde aseguró sentirse tranquilo ya que "goles son amores" y él, con el gran momento que vive en el fútbol de Argentina, al parecer, vive totalmente enamorado.

Bajó el contexto de gran nivel que viene mostrando el exjugador del Deportes Tolima, uno de los grandes referentes de Rosario Central, Ignacio Malcorra, se unió a la conversación y le hizo un pedido especial a Néstor Lorenzo de cara a los próximos partidos de la Selección Colombia y es la titularidad del 'bicho'. Sin embargo, bajo un tono algo irónico, informó sobre su solicitud. “Si el DT de Colombia no pone titular a Jaminton Campaz, donde lo encuentre”, aseguró mientras el futbolista 'cafetero' se reía a carcajadas del comentario.