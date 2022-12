¡Para tener presente! Así jugarán este domingo los futbolistas de la Selección Colombia

Dávinson Sánchez, Santiago Arias, Wilmar Barrios y Sebastián Villa son algunos de los nuestros que tendrán acción este domingo con sus equipos en las diferentes ligas del mundo

Este domingo siguen las emociones con los futbolistas colombianos en el exterior, pues habrá varios partidos destacados que tendrán a los nuestros como protagonistas.

En GolCaracol.com, les traemos los mejores paertidos para que los tenga presentes y se programe.

Además, algunos jugadores del rentado local tendrán su primer duelo por los cuadrangulares finales de la Liga Águila-I 2019.

Así jugarán este fin de semana los futbolistas de la Selección Colombia:

Arqueros:

David Ospina: no estará en Nápoles vs. Spal – domingo 12 de mayo, a las 11:00 a.m. – Serie A. (Viajó a Colombia por motivos personales).

Camilo Vargas: Tolima vs. Cali – lunes 13 de mayo, a las 7:45 p.m. – Liga Águila

Álvaro Montero: Tolima vs. Cali – lunes 13 de mayo, a las 7:45 p.m. – Liga Águila

Iván Arboleda: Banfield no tiene partidos en ningún torneo del fútbol argentino

Defensas:

Helibelton Palacios y Deiver Machado: Junior vs. Nacional – domingo 12 de mayo, a las 7:00 p.m. – Liga Águila

Luis Manuel Orejuela: Internacional vs. Cruzeiro – domingo 12 de mayo, a las 2:00 p.m. - Brasileirao

Dávinson Sánchez: Tottenham vs. Everton – domingo 12 de mayo, a las 9:00 a.m. – Premier League

Jeison Murillo: Barcelona vs Getafe – domingo 12 de mayo, a las 11:30 a.m. – Liga de España

Santiago Arias: Atlético de Madrid vs. Sevilla – domingo 12 de mayo, a las 11:30 a.m. – Liga de España

Yerry Mina: Tottenham vs. Everton – domingo 12 de mayo, a las 9:00 a.m. – Premier League

Volantes:

Wilmar Barrios: Zenit vs. CSKA Moscú – domingo 12 de mayo, a las 11:00 a.m. – Liga de Rusia

Jefferson Lerma: Crystal Palace vs. Bournemouth– domingo 12 de mayo, a las 9:00 a.m. – Premier League

Mateus Uribe: Cruz Azul vs. América – domingo 12 de mayo, a las 6:10 p.m. – Liga de México

Gustavo Cuéllar: Flamengo vs. Chapecoense – domingo 12 de mayo, a las 9:00 a.m. - Brasileirao

Sebastián Villa: Vélez vs. Boca Juniors – domingo 12 de mayo, a las 6:00 p.m. – Copa de la Superliga

Yimmi Chará: Atlético Mineiro vs. Palmeiras – domingo 12 de mayo, a las 2:00 p.m. - Brasileirao

Luis Díaz: Junior vs. Nacional – domingo 12 de mayo, a las 7:00 p.m. – Liga Águila

Delanteros:

Alfredo Morelos: Rangers vs. Celtic – domingo 12 de mayo, a las 6:00 a.m. – Liga de Escocia

