“Parece una estrategia, cuando el otro equipo está agotado, Luis Fernando Muriel entra y lo remata”

Esta martes en la mañana, el país se despertó con la noticia de un golpe en la cabeza que sufrió Luis Fernando Muriel, atacante colombiano del Atalanta italiano, en el baño de su casa.

Aunque los estudios que le practicaron a Muriel salieron bien, no fue tenido en cuenta por el técnico Gian Piero Gasperini para el encuentro con el Brescia, por precaución.

Luis Muriel, padre del atacante atlanticense, le contó este martes a ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, lo que habló con su hijo tras el accidente casero.

“Hablé ahora con él y me comentó que gracias a Dios no fue nada. Que fue a la cínica y lo atendieron, que estaba disponible, pero el técnico le dijo que mejor no, que reposara”, aseguró don Luis.

“Me dijo que él estaba con unos compañeros en una piscina y se mojó. Cuando salió de la piscina entró al bañó, hincado porque tenía un dolor en el tobillo, y cuando entró el piso estaba resbaloso y se cayó. Lo llevaron al médico para descartar cualquier cosa y gracias a Dios todo está bien”, agregó.

Sobre el momento dulce que vive Muriel en Italia (es el goleador del Atalanta, con 17 tantos en la Serie A), Luis Muriel indicó que “la emoción es grande y cada día la vivimos en cada partido, en cada momento, ya parece que fuera como repetir una película. Cada tres días es una emoción diferente, en partidos muy hermosos, cuando entra el equipo cambia. Nosotros vivimos esa emoción de corazón y a pecho”.

Por último, reveló que también le ha preguntado por qué no es titular si siempre que ingresa desde el banco consigue marcar con el conjunto de Bérgamo.

“Yo le he preguntado por qué no es titular, pero él tampoco tiene explicaciones. Se supone que como Duván Zapata está primero en el puesto, debe esperar su momento”, aseveró.

“El técnico lo tiene como estrategia, cuando el otro equipo está agotado, que Duván los ha desgastado, entonces viene Luis Fernando y lo remata. A él le están saliendo las cosas bien, me imagino que se siente bien. No puede hacer nada, el que manda es el técnico”, concluyó.