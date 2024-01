Patriotas y un mensaje claro y directo para Flumimense, en el negocio de Jhon Arias

En días pasados la prensa brasileña informó con respecto a una intención de Fluminense por entrar en una negociación con Patriotas y quedarse con todo el manejo de Jhon Arias, quien es figura del club brasileño, cuya cotización sigue en alza y que tiene ofertas de clubes de Europa.

Arias, quien además es hombre de la Selección Colombia, se ha catapultado como una figura de primer nivel del 'Flu' y ha conformado una dupla de miedo con Germán Cano, recibiendo elogios de la prensa y el reconocimiento de los hinchas brasileños.

El colombiano fue clave en el título de la Copa Libertadores de América 2023 y ganó el balón de bronce en el reciente Mundial de Clubes, hechos que le han permitido ascender en ese prestigio profesional.

Para hablar del futuro de Jhon Arias y de supuestas negociaciones de Fluminense con Patriotas; en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron este jueves con César Guzmán, máximo accionista del equipo boyacense.

"Patriotas es un equipo que no es pretensioso, lo que se quiere recibir es el valor justo por el jugador Jhon Arias. Realmente cuando tomamos la decisión de reservar el 50 por ciento, lo hicimos justamente en un acuerdo de voluntades con Fluminense, con el que hicimos una sociedad. Esperamos que el socio se comporte de la misma manera en la que iniciamos nuestra relación, buscando el máximo aprovechamiento en el tema", explicó Guzmán inicialmente.

Mensajes directos y al grano para Fluminense en el caso de Jhon Arias

Contactos con Fluminense

"No hemos tenido comunicación con la gente del Fluminense desde el mes de agosto de 2021. Hoy es la misma posición, hicimos una sociedad, y los socios se cuidan y se respetan. También hay que tener en cuenta todo lo del futbolista, que es el que hace posible que esas cifras lleguen a concretarse".

Claridad en el tema Arias

"Hoy por hoy los derechos federativos los tiene Fluminense. En la sociedad, Patriotas espera el aprovechamiento en un negocio, una retribución de un porcentaje a nuestro club y Patriotas espera que de buena manera Fluminense haga las cosas. Que ellos queden a gusto y que le dé unos réditos a ellos y esos rendimientos también para su socio que es Patriotas".

Lo que espera Patriotas

"Acá lo importante es que Fluminense respete el tema de un aprovechamiento económico y que las participaciones que allí quedaron establecidos sean respetadas. Creemos en ese principio de la buena fe, a la espera que el futbolista tenga ese éxito y pueda llegar a otro club".

Las ofertas a hoy

"Por ahora lo que se conoce es que existen ofertas por el futbolista Jhon Arias, un club europeo ofreció unos 12 millones de euros, pero la determinación la tiene Fluminense. No es cierto que que nos hayan contactado para una negociación ahora, eso no es cierto. Hoy no hay ninguna clase de conversación, y de darse, estamos abiertos a conversar".

¿Cuánto le costó Jhon Arias a Fluminense?

Según estimaciones de los diarios brasileños, Fluminense le pagó a Patriotas una suma cercana a los 600 mil dólares a Patriotas en agosto del año 2021 para lograr la llegada de Jhon Arias. Ahora, el valor del jugador colombiano ha alcanzado una cotización de una cifra superior a los 10 millones de euros.