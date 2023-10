Paula Córdoba, jugadora colombiana en Israel: "No le deseo a nadie esto, es incertidumbre"

El conflicto bélico entre Israel y Hamás tiene al mundo en un hilo. Personas fallecidas, otras secuestradas y otras miles intentando salir del territorio en pro de salvar sus vidas. Paula Córdoba es una futbolista colombiana que vive en Tel Aviv y allí ruega por volver pronto a nuestro país.

Ella milita en el ASA Tel Aviv, escuadra de las más laureadas en el balompié femenino de Israel. Paula charló con Noticias Caracol de cómo se vive la actualidad en aquella nación por la guerra, de entrada manifestó que "todo es incertidumbre" y que es una situación "que no le desea a nadie para que viva".

"Preocupante, todo el tiempo estamos atemorizados, no sabemos en qué momento van a sonar las alarmas y nos toca salir corriendo. En este momento estoy en la casa de un compañera, la casa es segura, pero uno no sabe en qué momento van a entrar terroristas. En eso estamos, en incertidumbre todavía; la familia con la que estoy me dice que es seguro donde estoy, pero uno ve videos, pero es una cosa que no le deseo a nadie para que viva", sostuvo Córdoba.

En medio de la charla con 'Noticias Caracol', la futbolista colombiana aseguró que el gobierno de Israel les manifestó que debían comprar alimentos y agua para tener siempre a la mano en los refugios.

"Hay muchas tiendas abiertas, personas comprando porque las autoridades dijeron que teníamos que comprar muchos alimentos, bebidas para estar atentos para cualquier tipo de situación", complementó.

Otras declaraciones de Paula Córdoba:

*Qué dice su equipo sobre la Liga de ese país

"Estoy en el ASA Tel Aviv y acá dicen que se suspendió temporalmente, pero no sabemos si esto va a mejor o empeorar, todo es incertidumbre y angustia".

¿El aeropuerto funciona normalmente?

"Como tal el aeropuerto no está funcionado todo el día, hay pocos vuelos. En el equipo donde estoy están tratando de buscarme un vuelo a Colombia y no hay; está muy complicado salir de aquí".

El momento de los ataques, dónde estaba

"Fue horrible, en ese momento eran las 6 y 50 de la mañana, estaba acostada, escuché la alarma, pero no sabía qué significaba, pensaba que estaban celebrando algo y seguí durmiendo. Luego pasaron por mi habitación y me dijeron que tenía que bajar porque estaban bombardeando, cogí mis papeles, mi pasaporte, agua y bajé al refugio. Estoy muy angustiada, llevo año y medio y nunca había sucedido esto".

Sus compañeras de equipo, ha sabido algo de ellas

"Todo el tiempo escuchando las alarmas; es algo que no le deseo nadie. Las otras compañeras están en sus casas, todas las del plantel".

Ha hablado con alguien de la Embajada

"En lo único en lo que pienso es en volver a Colombia. Yo escribí hace dos días en la Cancillería y dijeron que todavía no había vuelos; lo único que están haciendo en este momento es enviarlos al sur del país".