Pedro Sarmiento: "Sería muy bueno que llamaran a Cristian Arango a la Selección Colombia"

El delantero colombiano Cristian Arango es noticia en Estados Unidos; su brillante presente con Los Ángeles F.C. no pasa desapercibido y al parecer, cada juego es mejor que el anterior. El 'Chicho' Arango dice presente a nivel internacional y en nuestro país también se habla de él.

Pedro Sarmiento, experimentado entrenador y quien aportó en la formación del goleador antioqueño cuando recién empezaba sus primeros pasos profesionalmente en Envigado, habló del exjugador de Millonarios.

El técnico antioqueño dialogó con Gol Caracol sobre la actualidad de Cristian Arango, lo llenó de elogios y reveló cómo fue el proceso para llevarlo a la profesional.

¿Cómo fue el proceso de Cristian Arango para ascender en su carrera deportiva?

"Yo lo hacía subir de la categoría menor para que trabajara con los profesionales, lo íbamos llevando de a poquito, entre todos hicimos un trabajo específico de manejo con un jugador que uno veía que tenia condiciones, era ágil, fuerte, atrevido, osado para entrar a cabecear y se le veía la técnica; ahora no solo juega de nueve sino que sabe jugar desde atrás, eso denota que es un jugador de mucha inteligencia y capacidad. Mejoró muchísimo, tenía compañeros de muy buen pie y seguramente lo fueron contagiando, hoy por hoy su rendimiento es porque se hizo una muy buena base".

¿Le sorprende el nivel que ha conseguido 'Chicho'?

"Me sorprende muchísimo, tiene movilidad, se sabe desmarcar y el saber ocupar los espacios le han ido aumentado las condiciones técnicas, de como llega, como remata y se ubica, eso es producto de su madurez y su crecimiento. Veíamos en él cosas buenas y de progreso, es un jugador que siempre se preocupaba por entrenarse bien, tenía una gran intención de querer hacer las cosas bien".

¿Cuál fue la clave de su pupilo para ser tenido en cuenta en el primer equipo?

"A Arango se le decía que mirara los movimientos de sus compañeros para que sacara lo mejor de ellos y fue aprendiendo; es muy rápido mentalmente para entender y aplicar lo que estaba viendo".

¿Cómo destacó su paso de Millonarios a la MLS?

"Lo que estaba haciendo en Millonarios era sobresaliente, su rendimiento, el entendimiento que tenia con Fernando Uribe... estaban armando una sociedad muy buena. Esperemos que siga creciendo allá; inclusive, que en algún momento sea tenido en cuenta para la Selección Colombia".

¿Por qué merece ser llamado a la Selección Colombia?

"Hay que llevarlo por todo su contenido y sus condiciones, hay jugadores que no hacen goles pero juegan bien, en este momento es un jugador que puede ser mirado, desafortunadamente no ha tenido proceso en Selección Colombia, no pudo haber hecho esa carrera de empezar en categorías menores, es un jugador que tiene gol y se sabe desmarcar; seria muy bueno que lo llamaran, lo tiene merecido".