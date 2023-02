¿Peligra la titularidad de Miguel Borja en River con la llegada de Salomón Rondón?

Miguel Borja se muestra consolidado en el ataque de River Plate, si bien cuando arribó al equipo de la 'banda cruzada' al cordobés le costó un poco la adaptación y el tema físico, con el paso de los partidos terminó siendo una pieza importante en el equipo argentino. En la primera fecha de la actual liga de aquel país contra Central Córdoba no anotó, no obstante, sumó minutos y dejó buenas sensaciones en cancha.

Pero ahora, al artillero de nuestro país le llegó competencia en el ataque y de 'quilates', de experiencia; se trata del venezolano Salomón Rondón.

Así las cosas, con la incorporación del delantero venezolano a la plantilla que dirige Martín Demichelis la pregunta que 'salta a la cabeza' es si el oriundo de Tierralta, Córdoba, mantendrá su lugar como inicialista.

Además, porque el actual DT de River Plate coincidió con Rondón en el Málaga español.

Publicidad

Miguel Ángel Borja con River Plate - Foto: River Plate Oficial

Por eso, en Gol Caracol decidimos consultar con periodistas que cubren el día a día de River Plate para saber quién ganará la 'pulseada' por el lugar de titular: si Miguel Ángel Borja o Salomón Rondón.

Sobre cómo le irá a Borja en el conjunto de Núñez ahora que llegó el artillero venezolano a competirle, el periodista Maximiliano Benozzi, del diario 'Clarín', sostuvo que el exjugador del Junior de Barranquilla puede tener muchas posibilidades de estar en el once titular, ya que dejó grata impresión en el inicio de la competencia en el 2023.

Publicidad

"Independiente de la llegada de Salomón Rondón a River, pienso que a Miguel Borja le puede ir bien, de hecho arrancó con buenas sensaciones el campeonato argentino el sábado contra Central Córdoba en Santiago del Estero, se le vio muy activo, mucho más de los anteriores meses cuando recién había llegado a River. Se notó que le hizo muy bien la pretemporada que realizó el equipo en San Luis, provincia argentina y luego en Miami; y tuvo varias opciones de gol, le faltó convertir, pero jugó bien, se tiró atrás, se conectó con los volantes llegó a posición de gol, se desmarcó muy bien, así que fue un buen arranque", dijo el comunicador.

Salomón Rondón es nuevo jugador de River Plate. Foto: Twitter oficial de River Plate.

Por su parte, Juan Patricio Balbi, del diario 'La Nación' y también de 'Espn Argentina', también tocó el tema relacionado con Borja y lo que puede venir para él en el tradicional cuadro argentino.

"Creo que Borja va a seguir teniendo la prioridad por lo menos al inicio de la temporada para Demichelis como delantero centro titular, porque está muy conforme por el rendimiento que tuvo en los amistosos y porque lo vieron muy bien física y futbolísticamente en más de las siete semanas que tuvo River de pretemporada. Ven a un jugador que tiene una jerarquía difícil de conseguir en el fútbol sudamericano, River hizo un esfuerzo económico importante también por él, cosa que se pone en la balanza y por la cantidad de goles que hizo en poco tiempo en el club tiene todo para ser el '9' titular", manifestó Balbi.

A renglón seguido, dicho periodista agregó que "está claro que se espera un poco más, sobre todo en los partidos decisivos, más allá de que tiene números que son implacables; pero tiene la confianza plena del entrenador para ser el delantero centro titular, más allá de la llegada de Rondón que lo va a ser es potenciar y fomentar la competencia interna del plantel".

Publicidad

Maximiliano Benozzi coincidió en el punto con su colega Balbi de que el arribo de Salomón Rondón puede ser beneficioso tanto para el colombiano como para el venezolano, ya que puede potenciar la competencia interna de la plantilla.

"Con respecto si se le va a complicar la titularidad o no, eso se verá, obviamente tiene una competencia importante y exigente con Salomón Rondón, pero creo que eso lo potenciará, hay una frase de los técnicos que dice 'que la competencia interna cuando mejor es le hace bien a cada jugador', por lo tanto creo que eso es lo que va a pasar, se van a potenciar los dos, tanto Borja como Rondón en esta competencia", sostuvo Benozzi.

¿Se le complica la titularidad a Miguel Borja en River?

Publicidad

"No creo que se le complique la titularidad a Borja porque Demichelis fue muy claro, no solamente de puertas para dentro con el plantel, sino en conferencias de prensa, que todos los futbolistas que hicieron pretemporada y que trabajaron con exigencia, formaron parte de los amistosos y respondieron bien como Borja; que no se perdió ningún entrenamiento por lesión o ausencias, van a tener prioridad y van tener un paso por delante del resto. Por eso él va a comenzar siendo titular y va a tener que sostenerse dentro del campo de juego con goles y buenas actuaciones", sentenció Juan Patricio Balbi.

¿Pueden jugar los dos y armar una dupla de ataque?

"En principio van a competir por el puesto porque de acuerdo con lo que plantea Demichelis es jugar con un solo delantero. Ya lo dijo el técnico, los dos tienen mucha jerarquía. De jugar con un 4-4-2 pueden jugar tranquilamente Borja y Rondón como delanteros y compartir la dupla de ataque", sostuvo Benozzi.

Mientras que Balbi manifestó que "no implica que Borja y Rondón sean incompatibles en el campo de juego, al contrario, Demichelis ya fue claro que podrían jugar los dos; él utilizó dos sistemas de juego muy marcados en la pretemporada; uno con cinco mediocampistas (4-2-3-1), con Borja referente de área, y otro con dos delanteros y cuatro mediocampistas (4-1-3-2) y ahí utilizó a dos delanteros centros como variantes; allí podrían entrar Borja y Rondón".

Miguel Ángel Borja en River Plate vs Central Córdoba - Foto: AFP

Publicidad

Lo que le aporta Borja a River Plate

"Capacidad goleadora, mucha potencia física para ir al roce contra los defensores centrales, desgaste a los defensores rivales y una jerarquía inigualable para el fútbol sudamericano en el área; siempre tiene un tiempito más y un recurso más para definir y cada vez que recibe la pelota en el área es peligro de gol. Rondón se va a tener que ganar eso ,porque Borja ya lo ha demostrado y ahí me parece que es el punto central a la hora de pensar; además que son delanteros con distintas edades y características, quizás Borja un poco menos alto y más robusto físicamente y Rondón un poco más alto, pero por fuera de eso, me parece que va a comenzar como titular y si sostiene el rendimiento que viene mostrando, no va a ser fácil que le saquen el puesto", precisó Balbi.

¿A qué se debió la llegada de Rondón?

Publicidad

"Se debe a que había una oportunidad, teniendo en cuenta que el jugador había quedado libre y Demichelis lo conocía y necesitaba reforzar el ataque ya que estaba Borja, Beltrán (un chico de las inferiores) que jugó en préstamo en Colón en el año pasado y que volvió, y el colombiano Flabián Londoño, pero que pasó a Arsenal para poder tener rodaje. River necesitaba jugadores en esas posición y Demichelis conocía a Rondón porque fueron compañeros en el Málaga, de España, ante esta oportunidad que quedó libre del Everton pensaron que era una buena chance para poder traer un jugador de jerarquía para sumar al plantel y tener junto a Borja y Beltrán otra opción más para el ataque", concluyó Maximilano Benozzi, de 'Clarín'.

Miguel Borja celebra uno de sus goles con River Plate. @RiverPlate

Ahora sólo habrá que esperar por quién se inclina Martín Demichelis en el once titular de River Plate, si le sigue apostando por Borja o si se decanta por el venezolano Rondón. La 'banda roja' jugará este sábado 4 de febrero, en condición de visitante, frente a Belgrano, por la segunda jornada del fútbol argentino.