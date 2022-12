Perseverancia y dedicación: Leicy Santos, de Córdoba a jugar en el Atlético de Madrid

La jugadora colombiana habló para ‘La Red’ de 'Caracol Televisión', y contó su duro paso por la ciudad de Bogotá, el apoyo de sus padres y cuando comenzó a triunfar.

Leicy Santos contó el difícil paso de su tierra natal a la capital de Colombia, todo por querer cumplir su sueño. Además, de la perseverancia que tuvo para poder triunfar en el fútbol femenino.

Publicidad

La jugadora oriunda de Santa Cruz de Lorica se destacó con la Selección Colombia femenina en los juegos Panamericanos en Lima, y con Santa Fe,

Ahora, jugó en su debut liguero con Atlético de Madrid frente a Huelva , y de esa manera cumplió unos de sus sueños que era jugar en Europa.

La madre de Leicy Santos creía que el fútbol no le daría de comer. Sin embargo su pensamiento fue cambiando al ver el talento de su hija.

“Mi mamá todo el tiempo me reclamaba, me decía que yo del fútbol no iba a vivir. La costa es una zona bastante machista con el fútbol femenino, 10 años atrás era muy difícil que una mujer jugara allá”, comentó la jugadora de Atlético de Madrid.

Publicidad

El apoyo de sus padres fue fundamental en su paso de Montería a Bogotá, lugar donde resurgió como la jugadora que es ahora.

Lea también: La Selección Colombia Sub-23 volvió a decepcionar: perdió 3-1 con Argentina

Publicidad

“Me vine 6 meses sola para Bogotá y después mis papás se vinieron conmigo para apoyarme, algo que admiro mucho de ellos. Solo viajamos con una maleta y dos cajas. La primera noche no teníamos cama ninguno, y dormimos sobre una cobija que teníamos. Pasamos muchas necesidades”, contó Leicy.

Al principio fue difícil la situación de la jugadora, pero su esfuerzo y dedicación fueron fundamentales en su carrera futbolística.

“Yo no tenía plata para irme a los entrenos, me iba desde suba a la 170 trotando para poder llegar. En el momento en el que las cosas mejoraron, fue cuando entro a la Selección Colombia sub-17, en 2012. No ganaba plata, pero si me daban viáticos y cada vez que me concentraba recibía esos beneficios para ayudar a mi familia”. Aclaró Leicy Santos.

“Es un sueño hecho realidad, llevaba mucho tiempo esperándolo, que se termine dando mi paso a Atlético de Madrid es bastante emocionante”. Finalizó contando Santos.

Publicidad

Su deseo es jugar en el PSG, equipo de sus amores y ganar un Mundial con la Selección Colombia, y dice que sus sueños apenas están empezando.

Publicidad