'Pibe' Valderrama y el día que no se concretó su fichaje por Newell’s: “Yo no espero ni a mi mamá”

En el mundo del fútbol muchas transferencias de jugadores quedan truncadas por diversas razones, como sucedió un 4 de enero pero de 1995, cuando Carlos el ' Pibe ' Valderrama tenía todo arreglado para vestir los colores de Newell's; sin embargo, al jugador colombiano no le dieron un adelanto del monto pactado y eso hizo que se cayera toda la operación.

El futbolista, quien arribaba al balompié de ese país proveniente del Junior de Barranquilla, contó después que "estuve en Rosario, me fui para allá y todo. Fui a una cancha de básquet donde estaban todos los aficionados esperándome. Cuando me fui de Barranquilla, había llegado a un acuerdo. Me dijeron que cuando llegara a la Argentina, me daría un adelanto del contrato, que es lo que siempre se hace", así lo contó Valderrama en una conversación con 'TyC Sports'.

El nacido en Santa Marta, Magdalena, al aterrizar en territorio argentino se mostró muy contento por integrar el plantel de Newell's Old Boys.

"Es un equipo donde se forman jugadores, hay un técnico que me conoce y tuve el interés de la junta directiva. Lo acepté porque creo que va a ser un gran equipo y me adaptaré rápidamente", declaró en su momento el 'Pibe'.

“Cenamos y cuando terminamos me quedé esperando ese adelanto que nunca llegó porque empezaron las excusas. Entonces pensé: ‘Si el primer día es malo, todo va a ser malo’. Me regresé y me quedó pendiente jugar en el fútbol argentino”, recordó el exmediocampista ofensivo hace algún tiempo.

Según el club 'gaucho', ellos estaban esperando que ingresara la plata de Norberto Scoponi, arquero que había sido vendido a México.

No obstante respuesta del 'Pibe' fue tajante: “¿Yo qué tengo que ver con eso? No tengo nada que ver con Scoponi ni con nada. ¿No llegamos a un acuerdo? Llegando me dan mi billete… Yo no espero ni a mi mamá, qué los voy a esperar a ustedes, sean serios”.

¿En cuáles equipos jugó el '´Pibe' a lo largo de su carrera deportiva?

El exvolante samario vistió las camisetas de Unión Magdalena, Millonarios, Deportivo Cali, Montpellier, Real Valladolid, Deportivo Independiente Medellín, Junior de Barranquilla, Tampa Bay Mutiny, Miami Fusion y Colorado Rapids como futbolista profesional.

¿Cuántos goles anotó Valderrama con la Selección Colombia?

El 'Pibe' anotó 11 goles en 111 partidos disputados con el combinado nacional, según el portal especializado 'Transfermarkt'. Además conquistó dos trofeos con el Junior, uno con el Montpellier y otro con el Tampa Bay Mutiny.