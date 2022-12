“Pienso decirle a Jackson que no se retire y venga al Medellín, todavía tiene años para jugar”

Gustavo Gallo, agente de jugadores y formador del chocoano, habló este miércoles con Golcaracol.com y dijo que intentará convencerlo para que siga en el fútbol y regrese al equipo de sus amores.

“Tengo que pensar en mi salud. No puedo estar equivocado. Sé que no estoy al cien por cien para dar lo que me gustaría. Pensaré sobre el retiro a final de la temporada”.

Publicidad

Eso le dijo Jackson Martínez, delantero colombiano del Portimonense portugués, a la prensa lusa al no haber logrado superar del todo la lesión en el tobillo derecho, que sufrió a finales de 2016.

"Yo no les creo mucho a los directivos, si llega plata de la FIFA acá, que sea bien controlada"

Gustavo Gallo, agente de jugadores y formador de Martínez, confirmó después en diálogo con un medio colombiano que el chocoano está pensando seriamente en retirarse porque no soporta los dolores.

Justamente, Gallo habló este miércoles con GolCaracol.com y aseguró que buscará convencer a ‘Chachachá’ para que se retire en Independiente Medellín, el equipo con el que debutó y fue campeón en Colombia.

Publicidad

El agente cree que ha sido un deportista disciplinado, que se ha cuidado y podría aportarle mucho al 'poderoso de la montaña'.

¿Cuál es la situación de Jackson Martínez?

Publicidad

“El torneo pasado le fue bien en Portimonense, hizo nueve goles, pero le seguía doliendo el tobillo. Cuando terminó la liga me comentó que le dolía mucho y el médico le dijo que podía mejorar o podía emporar, porque las dos cirugías fueron bastante delicadas. Él estuvo 18 meses retirado de las canchas”.

¿Entonces es un hecho que se retira?

“En conversaciones que he tenido con él me ha dicho que ha pensado en retirarse, pero no quiere decir que ya sea una decisión tomada. El dolor en el tobillo le molesta mucho y no puede jugar dos partido en la semana, ni entrenarse a la par con el equipo”.

“’Teo’ Gutiérrez es el mejor jugador con el que he compartido en una cancha”

Publicidad

Hemos visto que Jackson ha lanzado algunas canciones cristianas, ¿puede ser que también se retire para seguir en la música?

“Jackson es una persona cristiana y le gusta mucho estar involucrado con su religión, pero no me dijo que se quiere perfilar como cantante”.

Publicidad

Por último le pregunto, ¿se ve lejano, entonces, el sueño de los hinchas del Medellín para que se retire vestido de rojo?

“Pienso decirle que no se retire del todo que venga y se entrena suave porque todavía tiene años para jugar y se ha cuidado mucho. Acá puede estar más tranquilo y le puede aportar al Medellín. Jackson un día me dijo que quería retirarse en el Medellín cuando tuviera 35 años”.

Los problemas físicos de Jackson Martínez

En 2015, en un partido de Eliminatorias entre Colombia y Chile, Jackson recibió una dura entrada de un rival y ahí empezó su calvario. A comienzos de 2016 fue transferido al fútbol chino y solo hasta noviembre de ese año pudo ser operado.

El año siguiente pasó más tiempo por fuera de las canchas que dentro de ellas y en abril fue operado nuevamente. Tras salir del quirófano, la decisión de su club, el Guangzhou, fue rescindir su contrato.

Publicidad

En 2018, ‘Chachachá’ regresó a Portugal, en donde supo brillar con el Porto, entre 2012 y 2015, para jugar con el modesto Portimonense. En la primera temporada, marcó 9 anotaciones y retomó la senda del gol, pero otra vez volvieron los dolores y ahora se plantea su retiro.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.