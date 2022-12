"Poco a poco voy entendiendo el trabajo que quiere Jupp Heynckes": James Rodríguez

El volante de la Selección Colombia habló de su decisión de abandonar la concentración 'Tricolor' en la gira por Asia y su deseo de volver a Múnich para entrenar con el Bayern.

James Rodríguez jugó el partido completo con Colombia frente a Corea del Sur, en la derrota 2-1, y luego salió de la concentración para viajar rumbo a Múnich y entrenar con el Bayern, pensando en lo que se viene en la Bundesliga y la Champions League.

El '10' de la Selección en sus primeros cuatro meses en Alemania lleva dos goles y dos asistencias y poco a poco va ganando la confianza de sus compañeros en el Bayern Múnich y del entrenador Jupp Heynckes.

No cabe duda que el mayor deseo del volante colombiano es tener minutos y ser importante con el Bayern en su búsqueda por nuevos títulos.

Esta es la entrevista que entregó James en el portal digital oficial del cuadro bávaro en español:

James, ¿qué tal te sientes en Múnich? ¿Qué te gusta más de tu nueva ciudad y tu nuevo club?

James: "Es una nueva vida para mí, estoy feliz y contento. La vida es más tranquila que en otros países en los que he jugado. Puedes salir tranquilamente. El Bayern es un club grande que siempre gana cosas importantes".

Los aficionados del Bayern te conocen sobre el césped, ¿pero cómo es James fuera del terreno de juego, qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

James: "Soy una persona tranquila, me gusta estar en casa tranquilo. Me gusta ver series, sobre todo cuando hace tanto frío. En estos momentos estoy viendo "Vikingos" y "American Horror Story". También me gusta jugar a la Play-Station, al FIFA, cuando tengo tiempo".

¿Has podido jugar ya al FIFA contra tus compañeros del vestuario?

James: "No, aún no, tenemos que organizar unas partidas".

¿Tienes algún ritual previo antes de saltar al campo?

James: "No, no tengo ningún ritual, no creo en ello. Pero creo en Dios, es muy importante desde mi infancia. Dios ha sido una parte fundamental de mi vida, siempre he estado con él, por eso le agradezco cada gol que hago".

En las redes sociales te hemos visto bailando con frecuencia. ¿Qué tipo de música prefieres?

James: "Me gusta todo, pero sobre todo Salsa y Reggaeton. En Colombia siempre tenemos como esa cosa de siempre estar feliz, siempre bailando. Es algo que le pone a uno bien".

¿Qué tal llevas en alemán? ¿Qué sabes decir?

James: "Ya puedo decir 'Danke', 'Bitte', 'Guten Morgen' y 'Gute Nacht', 'Alles gut'. Poco a poco me voy sintiendo más seguro con el idioma, pero es duro".

Juegas desde hace casi cuatro meses en Alemania. ¿Tus primeras impresiones de la liga alemana?

James: "Aquí es más físico y táctico. Pero como siempre digo yo, si tiens técnica, si puedes jugar bien, entonces el fútbol es igual en todo el mundo".

¿Qué pueden esperar los aficionados del Bayern de James? ¿Cuáles son tus objetivos esta temporada?

James: "Espero poder ganar títulos y seguir rindiendo sobre el césped. Lo daré todo hasta el último minuto. Quiero seguir ganando títulos con este gran club".