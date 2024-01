Polémica por James Rodríguez en Sao Paulo: ¿por qué no estuvo en un evento del club brasileño?

James Rodríguez vuelve a estar en boca de todos debido a su ausencia en la presentación de los nuevos uniformes que el Sao Paulo utilizará para este 2024.

Muchos criticaron el hecho que uno de los referentes y caras públicas más conocidas del club, como lo es el colombiano, no haya estado en dicho importante evento. No obstante, bajo las varias críticas que hubo respecto a ello, Eduardo Toni, director ejecutivo de marketing del Sao Paulo, reveló la razón por la cual Rodríguez Rubio no estuvo en dicho evento.

"Nuestra estrategia era traer nuevos jugadores al evento. James y Néstor están patrocinados por la marca, pero elegimos traer los refuerzos. Menos portero, ya que no tenemos un portero nuevo, luego vino Rafael. También fue una forma de presentar a los jugadores. Sin la camiseta, no podríamos hacer su conferencia de prensa", explicó en declaraciones recogidas por 'Globo Esporte'.

No obstante, según indica el propio medio, varios de los hinchas querían que James Rodríguez se pusiera desde ya la camiseta con la que espera brillar a lo largo de este 2024. "En el caso del colombiano, sin embargo, la ausencia fue sentida por la afición" , fueron claros en 'Globo Esporte'.

En el evento, se presentó la nueva camiseta, aparte de revelar que, en los próximos meses, también se estarán lanzando unas zapatillas con temática del club, ropa casual de diario, camisetas con un estilo retro, además de una versión de la indumentaria en manga larga y posiblemente una tercera equipación que, probablemente, sea presentada hasta el mes de agosto.

Vea la nueva camiseta del Sao Paulo

¿Cuándo vuelve a jugar el Sao Paulo de James Rodríguez?

James Rodríguez durante partido con Sao Paulo. Getty Images

Por el momento, Sao Paulo entró en la última etapa de su pretemporada en donde varios de los mejores futbolistas de su plantel han estado encontrando su mejor nivel de cara a lo que serán las distintas competiciones que tendrán a lo largo de este 2024.

Claro ejemplo es James Rodríguez, quien se destacó por encima de sus compañeros al marcar dos tremendos golazos en una de estas sesiones de entrenamiento en donde dejó atónitos hasta sus propios compañeros por su manejo, control y capacidad frente al arco mostrada a la hora de rematar.

Por su parte, tanto los futbolistas del 'Tricolor' como el propio colombiano, buscarán dar lo mejor de sí este sábado 20 de enero, cuando se enfrenten al Club San André en juego válido por la primera jornada del Campeonato Paulista. El partido se jugará a las 6:00 p.m. (hora de Colombia).