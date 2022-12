"Por Dayro Moreno hay un equipo europeo interesado", confirmó Álvaro Muñoz, su representante

El delantero colombiano se encuentra en la actualidad con Talleres de Córdoba, de Argentina, y en las últimas semanas se viene hablando de algunas posibilidades para cambiar de aire en el segundo semestre de 2019.

Dayro Moreno siempre es un jugador que llama la atención cuando se acercan tiempos de fichajes

, en los que los clubes buscan sus refuerzos, en este caso para el segundo semestre del presente año.

El atacante colombiano hace parte de la plantilla de Talleres de Argentina y desde la ciudad de Córdoba los medios han estado pendientes del exjugador de Nacional y lo que pueda pasar con su futuro, por versiones que lo ubican como posibilidad de otros clubes del continente.

Y para darle claridad al respecto, GolCaracol.com habló este lunes con Álvaro Muñoz Castro, representante del jugador, quien se refirió con claridad a la situación de Moreno.

Lea acá: Fernando 'Pecoso' Castro no va más: dejó de ser el entrenador del América de Cali

¿Cómo es la situación de Dayro Moreno con Talleres?

"Tenemos un pacto contraactual con Talleres para que ellos pueda adquirir un porcentaje de sus derechos deportivos, firmar un contrato a dos años; pero aún ese tema no se ha tocado con Andrés Fassi, presidente del club, con quien queremos ser totalmente respetuosos. Esperemos qué puede pasar en los próximos días".

¿Alianza Lima, de Perú, es una opción para Dayro?

"Lo de Alianza fue un rumor. A mí sí me llamaron dos representantes para hablar del tema Dayro; pero yo tengo amigos en Alianza, me dio por preguntar y desde el club me dijeron que los valores de Dayro no se pueden manejar allí".

¿De Colombia algún equipo lo ha llamado?

"De Colombia no hay nada. Dayro jugó en Nacional, Millonarios y Junior y ahora ni esos clubes, ni ningún otro me han hablado".

¿Cree que Dayro puede volver a jugar en Europa?

"De Europa hoy sí hay un equipo interesado en él".

¿Cómo se encuentra el presente de Dayro?

"Dayro se encuentra bien. Sin embargo, él pregunta sobre si han llamado o no a preguntar por él. Ahora que se encuentra bien centradito, él lo que quiere es asegurar su tranquilidad económica a futuro".

¿De qué ligas quieren al goleador tolimense?

"No podemos hablar de eso. Yo tengo la costumbre de que las ofertas se plasmen de manera escrita, que no se queden en una sola llamada porque yo atiendo a todo el mundo. Lo que es claro es que para Dayro hay posibilidades, se tejen versiones y llaman a averiguar, que es importante. Aunque reitero que somos respetuosos de Talleres y de Andrés Fassi, su presidente, con quien nos une una amistad".

¿Hoy qué es lo más cercano?

"Hoy me llamaron en la mañana del exterior, me hablaron de unos valores muy importantes y quedamos en esperar una propuesta escrita".