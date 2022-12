“Por favor, déjenme tranquilo”, James Rodríguez se cansó de los rumores de prensa

El colombiano, jugador del Bayern Múnich, desmintió que haya asegurado que el equipo ‘bávaro’ fuera más grande que el Real Madrid.

Al cucuteño se le acabó la paciencia y aclaró en su cuenta de Twitter que no eran ciertas unas declaraciones “suyas” publicadas por el diario ‘Sport Bild’.

Según ese medio de comunicación alemán, James había asegurado: “el Bayern es tan grande como el Real Madrid, incluso más”.

Citando el trino de ‘Chiringuito Latino’ (@chirilatino), que de inmediato fue borrado, el ‘10’ de la Selección Colombia escribió: “esto es mentira, no he dicho esto, respeto total por el Madrid! por favor déjenme tranquilo, ya me he ido de España, gracias”.

Esto es mentira, no he dicho esto, respeto total por el Madrid! por favor déjenme tranquilo, ya me he ido de España, gracias. 👍🏼 https://t.co/cLF6J0NM40 — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) July 26, 2017

James Rodríguez desmiente las declaraciones que firma 'Sport Bild': ''El Bayern es tan grande como el Madrid, o más''. pic.twitter.com/6yP4cB2OIK — ChiringuitoLatino (@chirilatino) July 26, 2017

Por estos días, el nuevo fichaje del Bayern Múnich se encuentra en Singapur, donde este jueves enfrenta al Inter de Milán, del también colombiano Jeison Murillo, por la International Champions Cup.