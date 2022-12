“Por Macnelly no existe cláusula, yo hablé con él”, dirigente de Colo Colo

En territorio chileno siguen hablando del interés del equipo ‘Cacique’ por el ‘10’ colombiano. El director deportivo del clun aseguró que no hay cláusula de rescisión.

En menos de 48 horas, ya desde Colo Colo han sido claros y directos en cuanto al marcado interés que tienen por contar con Macnelly Torres, figura de Atlético Nacional en el 2016.

A la declaración pública del técnico Pablo Guedue, ahora se sumó el concepto emitido por Óscar Meneses, director deportivo del club chileno, quien desmintió al empresario Álex Ríos en lo referente a una cláusula de rescisión de 3 millones de dólares, que tendría el número '10', para marcharse de las filas ‘verdolagas’.

“No tiene cláusula alguna. Yo ayer hablé con Macnelly y entramos en un terreno de la negociación. No voy a decir en público la forma en la que estamos negociando, pero estamos haciendo todas las gestiones necesarias para contratarlo”, dijo Meneses en declaraciones publicadas por ‘Radio Cooperativa’.

“Si lo logramos, acá vamos a estar acá un día presentándolo. Y si no, pues será porque no nos dio para cerrar la negociación. Ya hablar de 3 millones de dólares es demasiado, no estamos en condiciones (de pagarlos). Vamos a seguir avanzando”, finalizó Meneses.

Mientras tanto, acá en Colombia ni los dirigentes de Nacional, ni el creativo barranquillero se han pronunicado al respecto.

El pasado miércoles, Macnelly Torres reconoció en 'El Alargue' de Caracol Radio que hay conversaciones con Colo Colo, pero no dio más información respecto a las negociaciones que se adelantan. .