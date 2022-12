Por más minutos para las Eliminatorias: así jugarán los futbolistas de Selección Colombia

Entre viernes y lunes los futbolistas del combinado patrio, que fueron convocados por Carlos Queiroz, en la fecha FIFA de noviembre van a tener acción durante estos días.

Empieza oficialmente el mes de febrero, ya queda menos de dos meses para que ruede el balón en las Eliminatorias rumbo a Catar 2020 y gran parte de los jugadores de la Selección Colombia jugarán.

De los llamados por el seleccionador nacional, solo dos no jugarán: Santiago Arias y Roger Martínez, el lateral derecho no estará por dolencias musculares y el atacante porque no ha solucionado su futuro.

Arqueros

David Ospina: Sampdoria vs. Nápoles – lunes 3 de febrero 2:45 p.m. – Liga de Italia – ESPN.

Sampdoria vs. Nápoles – lunes 3 de febrero 2:45 p.m. – Liga de Italia – ESPN. Aldair Quintana: Nacional vs. Jaguares – sábado 1 de febrero 8:15 p.m. – liga colombiana – televisión cerrada +.

Nacional vs. Jaguares – sábado 1 de febrero 8:15 p.m. – liga colombiana – televisión cerrada +. Eder Chaux: América de Cali vs. Chicó – domingo 2 de febrero 7:30 p.m. – liga colombiana – televisión cerrada +.

Defensas

Stefan Medina: Monterrey vs. Querétaro – sábado 3 de febrero 6:00 p.m. – Liga Mx.

Monterrey vs. Querétaro – sábado 3 de febrero 6:00 p.m. – Liga Mx. Santiago Arias: no fue convocado para el partido de Atlético de Madrid contra Real Madrid.

no fue convocado para el partido de Atlético de Madrid contra Real Madrid. Dávinson Sánchez: Totenham vs. Manchester City – domingo 2 de febrero 11:30 – Premier League – ESPN 2.

Totenham vs. Manchester City – domingo 2 de febrero 11:30 – Premier League – ESPN 2. Yerry Mina: Watford vs. Everton – sábado 1 de febrero 10:00 a.m. – Premier League – ESPN Play

Watford vs. Everton – sábado 1 de febrero 10:00 a.m. – Premier League – ESPN Play Jhon Lucumí: Genk vs. Charleroi – sábado 1 de febrero 12:00 m. – Liga de Bélgica.

Genk vs. Charleroi – sábado 1 de febrero 12:00 m. – Liga de Bélgica. Jeison Murillo: Valencia vs. Celta de Vigo – sábado 1 de febrero 3:00 p.m. – Liga de España – Directv 610.

Valencia vs. Celta de Vigo – sábado 1 de febrero 3:00 p.m. – Liga de España – Directv 610. William Tesillo: Morelia vs. León – sábado 1 de febrero 4:00 p.m. – Liga Mx.

Morelia vs. León – sábado 1 de febrero 4:00 p.m. – Liga Mx. Frank Fabra: Talleres vs. Boca Juniors – domingo 2 de febrero 7:45 p.m. – Superliga Argentina – Fox Sports 2.

Volantes

Wilmar Barrios: Zenit vs. Dudelange – sábado 1 de febrero 8 – preparatorio.

Mateus Uribe: Setubal vs. Porto – sábado 1 de febrero 1:00 p.m. – Liga de Portugal – ESPN+.

Setubal vs. Porto – sábado 1 de febrero 1:00 p.m. – Liga de Portugal – ESPN+. Jefferson Lerma: Bournemouth vs. Aston Villa – sábado 1 febrero 10:00 a.m. – Premier League – ESPN Play.

Bournemouth vs. Aston Villa – sábado 1 febrero 10:00 a.m. – Premier League – ESPN Play. Juan Guillermo Cuadrado: Juventus vs. Fiorentina – domingo 2 de febrero 6:30 a.m. – Serie A – ESPN 2.

Juventus vs. Fiorentina – domingo 2 de febrero 6:30 a.m. – Serie A – ESPN 2. Steven Alzate: West Ham vs. Brighton – sábado 1 de febrero 10:00 a.m. – Premier League – ESPN Play.

West Ham vs. Brighton – sábado 1 de febrero 10:00 a.m. – Premier League – ESPN Play. Yairo Moreno: Morelia vs. León – sábado 1 de febrero 4:00 p.m. – Liga Mx.

Morelia vs. León – sábado 1 de febrero 4:00 p.m. – Liga Mx. James Rodríguez: Real Madrid vs. Atlético de Madrid – sábado 1 de febrero 10:00 – Liga de España – ESPN 2

Delanteros

Falcao García: Galatasaray vs. Kayserispor – domingo 2 de febrero 11:00 a.m. – Liga de Turquía – televisión cerrada.

Galatasaray vs. Kayserispor – domingo 2 de febrero 11:00 a.m. – Liga de Turquía – televisión cerrada. Luis Fernando Muriel: Atalanta vs. Génova – domingo 2 de febrero 9:00 a.m. – Serie A Italia – ESPN Play.

Atalanta vs. Génova – domingo 2 de febrero 9:00 a.m. – Serie A Italia – ESPN Play. Roger Martínez: no ha definido su situación con América de México que jugará contra Juárez.

no ha definido su situación con América de México que jugará contra Juárez. Luis Díaz: Setubal vs. Porto – sábado 1 de febrero 1:00 p.m. – Liga de Portugal – ESPN+.

Setubal vs. Porto – sábado 1 de febrero 1:00 p.m. – Liga de Portugal – ESPN+. Alfredo Morelos: Rangers vs. Aberdeen – sábado 1 de febrero 10:00 a.m. – Premiership de Escocia.

Stiven Mendoza: Amiens vs. Toulouse – sábado 1 de febrero 2:00 p.m. – Ligue One Francia.

Amiens vs. Toulouse – sábado 1 de febrero 2:00 p.m. – Ligue One Francia. Duván Zapata: Atalanta vs. Génova – domingo 2 de febrero 9:00 a.m. – Serie A Italia – ESPN Play.