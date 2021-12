"¿Por qué has hecho eso? ¡Me van a matar!": un excompañero de Dávinson Sánchez recordó al colombiano

André Onana es el arquero consolidado en el Ajax de Ámsterdam y lleva cinco años siendo el 'as' del arco del equipo neerlandés, aunque no siempre fue así.

El camerunés llegó al club desde el Barcelona, pero era la sombra de Jasper Cillessen, con la salida de este, tuvo su oportunidad de brillar y no la desaprovechó, aunque sí tuvo un inconveniente con el colombiano Dávinson Sánchez, quien era titular en la defensa por ese tiempo.

"Tenía dos juegos más para impresionar. Justo al comienzo del próximo partido contra Go Ahead Eagles, Davinson Sánchez regaló un penalti.

Pude ver que mi oportunidad se me escapaba. Y estaba furioso con Sánchez. Lo perdí. Empecé a golpearlo, ¡durante el partido!", contó Onana en entrevista con 'The Players Tribune'.

"¡¿Por qué has hecho eso?! Amigo mío, nunca tendré otra oportunidad. ¡Me van a matar!” ¡Jajaja! Pero... supuse que tenía razón. Tapé el penalti y ganamos el partido", recordó entre risas el arquero.

Dávinson ahora sigue forjando su carrera en el Tottenham de Inglaterra, mientras Onana continúa en el Ajax, pero recordando los partidos con el colombiano.