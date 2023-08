¿Por qué James Rodríguez no usará el número 10 en el Sao Paulo de Brasil?

James Rodríguez, fue presentado el día de hoy (martes) como nuevo jugador de Sao Paulo, y se embarcará en una nueva aventura por el futbol sudamericano. Sobre las 12:00 p.m, el colombiano se presentó en la sede deportiva del 'tricolor', el CT Barra Funda, para vestir el uniforme oficialmente, mostrar la numeración y ofrecer una rueda de prensa. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando fue presentado el nuevo dorsal del mediocampista.

El colombiano se vio contento, con uno de sus números favoritos, el '19', que lo ha acompañado en diferentes etapas de su vida, y este ya es el tercer club, donde ese dorsal hace presencia, tras acompañarlo en sus primeras temporadas con el Porto, y en su temporada con el Everton inglés. Pero la pregunta es, ¿por qué James no usa el 10? La respuesta en simple, se esperaba que el colombiano usara la camiseta número 10, pero ya pertenece a Luciano en este 2023, y James tampoco podría usarla en la Copa Sudamericana, ya que la competencia, no permite cambios de número, de esta manera, el cucuteño optó por elegir otra combinación que no ha sido para nada ajena a lo largo de su trayectoria profesional, especialmente, en el balompié europeo.

¿Cómo ha sido la relación entre James y el '19'?

La historia de amor entre James y el '19' comenzó en Portugal, en el año 2010, cuando el colombiano fue presentado como nuevo refuerzo del FC Porto, de Portugal en una transferencia de 5.1 millones de euros, para ese momento, el '10' de los 'dragones' era el uruguayo, Crsitian Rodríguez. El volante colombiano, compartiría equipo con sus compatriotas Radamel Falcao y Fredy Guarín, además del brasileño Hulk. Rodríguez debutaría con el equipo portugués en un partido de Champions League contra el CSKA Sofía de Bulgaria, además de su debut conseguiría su primer gol el mismo día. Con ese número, el mediocampista hizo su debut en el 'viejo continente', marcó su primer gol en la Champions League y conseguiría sus primeros títulos europeos.

Durante su paso por Portugal, y portando el dorsal '19', antes de que en su última temporada, le dieran el '10' característico, fue nominado al premio Golden Boy en el año 2011. Durante sus cuatro años en el equipo 'dragón' de Portugal, marcó 32 goles y dio 41 asistencias en 108 partidos. Además de sus excelentes números, el '10 + 9' consiguió ganar tres títulos de liga, tres Supercopa de Portugal, una Copa de Portugal y una UEFA Europa League. Consiguiendo así ocho títulos con el Porto, y quedando en la historia dorada del club 'luso', siendo un mediocampista que usaba el '19' pero jugaba de '10'.

James celebrando un gol con el Porto en su primera temporada Foto: AFP

Tras una frustrada vuelta al Real Madrid, Carlo Ancelotti, técnico del Everton en ese entonces, pidió como prioridad al '10' para el conjunto de Liverpool y el 7 de septiembre de 2020 se haría oficial su fichaje, donde se esperaba que fuera el regreso de su mejor versión. Sabiendo que la '10' estaba ocupada por el vice capitán del equipo, Gylfi Thor Sigurdsson, el colombiano optaría por volver a usar el '19' ya conocido.

James celebrando un gol con el Everton, usando el '19' Foto: AFP

Finalmente, James solo jugaría 26 partidos en una temporada con los 'toffees' donde anotó 6 goles y dio 9 asistencias, siendo la primera vez en muchos años que el colombiano no alzaba ningún título.