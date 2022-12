¿Por qué Macnelly Torres no ha podido encajar en el fútbol paraguayo?

El experimentado mediocampista colombiano ha ingresado desde el banco en los partidos más recientes de Libertad. Este jueves frente a Nacional, en Copa, espera ser titular y demostrar sus condiciones.

Macnelly Torres llegó el pasado mes de enero a Libertad, de Paraguay, procedente del Deportivo Cali y por pedido de Leonel Álvarez, quien lo conoce bien de su paso por los banquillos en Colombia.

Sin embargo, el experimentado mediocampista no ha conseguido quedarse con la titularidad y en los más recientes compromisos del equipo ‘gumarelo’ ha ingresado desde el banco de suplentes.

“Dependiendo del partido, Macnelly es el primer o segundo cambio de Leonel, que quiere darle minutos pues se le ve algo lento en sus movimientos y el fútbol paraguayo requiere de mucha velocidad”, le contó a GolCaracol.com Emilio Sosa, periodista de ‘Radio Monumental’.

Además, el entrenador antioqueño no juega con un ‘10’ definido y el momento que vive su compañero Adrián Martínez no ha permitido que el ex Nacional y Cali pueda tener mayor protagonismo.

Leonel Álvarez

“Libertad juega con dos volantes de marca y dos extremos, Bareiro y Rivero. Alguna vez el DT probó con Macnelly y con ‘Tacuara’ Cardozo, pero justo ingresó Martínez en La Paz e hizo un golazo contra The Strongest, en Libertadores, y a partir de ahí fue figura porque en la revancha también tuvo mayor movilidad y goles”, finalizó Sosa.

Macnelly Torres, de 34 años, ha jugado cinco partidos con Libertad (cuatro en Liga y uno en Copa Libertadores) y solo en dos fue titular.

Este jueves frente a Nacional, un club en el que fue campeón e ídolo, el barranquillero espera tener la oportunidad de mostrar sus condiciones en la cancha.