¿Por qué no juega Falcao García en el Galatasaray? Es lo que se preguntan todos en Turquía

Galatasaray empató 1-1 contra Fatih Karagumruk y llamó la atención la no inclusión al compromiso del colombiano Falcao García , quien vio todo el encuentro desde el banquillo de los suplentes.

Inmediatamente, los medios turcos hicieron sentir su disgusto con este hecho, ya que algo que necesita el equipo que dirige Fatih Terim y que está peleando en los puestos de arriba de la tabla de posiciones.

"Hay una seria disminución en el juego del Galatasaray. ¿Por qué no juegan Falcao y Feghouli? Estoy esperando por la respuesta. No puedes ganar y Falcao y Feghouli no juegan", publicó 'Sporx', este sábado.

Se espera que Falcao García pueda ver acción en los siguientes compromisos del Galatarasay y, con sus goles, ayude al club a lograr los objetivos alcanzados al inicio de la temporada.