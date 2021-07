¿Por qué no jugó Falcao García? Esta fue la respuesta de Fatih Terim, entrenador de Galatasaray

Falcao García no vio ni un minuto de juego en el partido que PSV ganó 1-2 a Galatasaray, en Turquía, por la vuelta de la segunda ronda de la Champions League. El marcador global fue un 2-7, a favor de los neerlandeses.

Luego de la dura derrota, los periodistas turcos asistieron a la rueda de prensa de equipo que cubren, como es habitual, y preguntaron ¿por qué no jugaron Falcao y Muhammed?, a lo que Fatih Terim, entrenador del cuadro de Estambul, mostró una curiosa reacción de la que hablan en las huestes del equipo 'amarillo y rojo'.

"Los periodistas, por supuesto, no se responsabilizan, hacen preguntas. Mientras miraba el primer juego, me pareció extraño que Falcao y Muhammed estuvieran entre los suplentes, cuando hay estos dos, ¿por qué Babel? Por supuesto, esta decisión pertenece a nuestro maestro Terim, definitivamente sabe algo", describió 'Sporx'.

El citado medio turco continuó con su relato: "El maestro Fatih reaccionó a esta pregunta correcta de nuestro colega, ¡se enojó! Bueno, mi maestro, no te enojes, nuestro colega dijo: '¿Por qué no jugaron?' No dio respuesta, le pregunta sobre un tema por el que el público tiene curiosidad como nosotros, ¡no es una cuenta!".

Así, las cosas parecieran estar tensas en la interna del Galatasaray, donde no es seguro el futuro de nuestro 'Tigre', donde estarían esperando una oferta que satisfaga todas las partes.

Nuevamente, el equipo del ariete nacido en Santa Marta no participará en los torneos internacional durante la temporada y solamente se concentrarán en el campeonato local.

Por su parte, Falcao seguirá trabajando a diario para demostrar que está en condiciones para ser el '9' titular de Galatasaray, equipo al que llegó para la campaña 2019/2020.