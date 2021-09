¿Por qué no llegó James Rodríguez al Milan, para esta temporada? Atentos a lo que se reveló

De James Rodríguez se habló mucho en el último mercado de transferencias europeo. España, Italia y Turquía fueron los destinos donde ponían al jugador cucuteño, pero finalmente se quedó en Inglaterra.

Y ahora, con las distintas temporadas ya avanzadas, Faustino Asprilla reveló el por qué el volante de Everton no finiquitó su llegada a otro club.

"Ahorita en las Eliminatorias, en Barranquilla me encontré con un empresario. Coincidimos en un restaurante. Él habla muy bien español, es italiano, trabaja con la gente del Manchester. Me contó una historia de que a James, ahorita en este mercado, se lo ofrecieron a todos los equipos de Italia y nadie lo quiso recibir por los problemas por estar hablando en Twitch. Inclusive les estaban ofreciendo la mitad del sueldo. Ese señor es un empresario muy importante, yo sin preguntarle me dijo eso. Nadie lo recibió y es el goleador de un Mundial", expresó el exjugador en 'ESPN'.

Además, el 'Tino' agregó: "Cuando un futbolista hace un nombre, en Europa respetan mucho eso y es fácil que te contraten. Lo que preocupa es que tengan que llamar para rifar a James por todos los equipos y nadie lo escoja. Normalmente se tendrían que pelearse por él. El Milan no fue a preguntarlo, tuvieron que ofrecerlo para analizar la posibilidad".

Así las cosas, esta serían las razones por las que James se quedó en el Everton, bajo las órdenes tácticas de Rafael Benítez, y jugará al menos hasta diciembre con los 'toffees'.

