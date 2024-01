¿Por qué se demoró tanto el fichaje de Jaminton Campaz a Rosario Central?: acá los detalles

Jaminton Campaz figuró con Rosario Central en 2023, quedando campeón y siendo pieza clave en el andamiaje del técnico Miguel Ángel Russo. Los hinchas le tomaron mucho cariño al colombiano, pero se vivieron semanas de incertidumbre porque le tocó presentarse a la pretemporada de Gremio, de Brasil, a pesar de que su anhelo era seguir en el equipo argentino.

Por eso, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con Juan Carlos Torres, representante del jugador de nuestro país, quien explicó por qué se demoró tanto el trámite para que el ‘Bicho’ regresara al cuadro ‘canalla’.

“Fue una película, pero la verdad que todo se pudo hacer muy fácil por el cariño que se le tenía al jugador en ambos clubes. El tema se demoró por toda la situación por la primera negociación entre Tolima y Gremio; fueron muchos documentos y contratos y muchos arreglos que hubo. No era fácil trasladar todo lo que había y materializarlo a su nuevo paso a Central. Más que todo era un tema de la estructura jurídica” , detalló de entrada el agente de Jaminton Campaz.

Además, Torres señaló que desde el club argentino y en especial el técnico Miguel Ángel Russo fueron fundamentales para las negociaciones llegaran a buen puerto.

“El jugador desde el inicio estuvo muy comprometido con la intención de seguir en Central por el respaldo de Russo, los directivos nunca bajaron los brazos en este tema. Fueron momentos difíciles, estos tires y aflojes son desgastante, pero el apoyo del 'profe' fue fundamental”, destacó.

Jaminton Campaz, jugador colombiano que milita en Rosario Central. @RosarioCentral

Acá más declaraciones del representante de Jaminton Campaz:

*Gremio y Rosario Central, dueños de Jaminton Campaz

"Él tenía que presentarse a Gremio, por el contrato que tenía. Solo que salió muy tarde de sus vacaciones, antes de no acordar con Rosario, él era de Gremio. Rosario Central tenían unos derechos deportivos. En derechos económicos están 50% cada club (Gremio y Rosario Central). Rosario Central firma un contrato con él por las próximas temporadas. La idea es seguir haciendo las cosas bien en Central. Más adelante esperan hacer un movimiento importante con él".

*No han tenido contacto con Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia

"(No se habló con Néstor Lorenzo), porque no había que cambiar club, hubo interés de muchos clubes, más que nada cuando Gremio salió a decir que Campaz volvía. En esos momentos, ahí es un poco más relevante la opinión del técnico, pero como seguía con Central no era necesario"

*Las ofertas que tuvo Campaz

"En Argentina, Estados Unidos, México, Rusia, Turquía, Brasil llamaron por Campaz".

*Tolima recibirá dinero por el traspaso

"Mecanismo de solidaridad recibe Deportes Tolima, al igual que un club de Ibagué. El mecanismo de solidaridad va hasta los 23 años".