¿Por qué se salió de la ropa Víctor Cantillo en el partido Boca Juniors vs. Corinthians?

En el final del partido del grupo E de la Copa Libertadores de América que terminó empatado entre Boca Juniors y Corinthians, a un gol, se habló más de la bronca que se armó promediando el minuto 70, que de fútbol. En ese particular hecho se vio involucrado Víctor Cantillo, quien se notó totalmente salido de casillas.

Y es que en medio de una serie de reclamos entre hombres de bando y bando, el volante de marca de un momento a otro reaccionó y le metió un tremendo empujón a Pol Fernández, jugador argentino, y después se encaró con otros más.

Publicidad

¿Pero qué le pasó a Víctor Cantillo? Este miércoles, en cuentas partidarias que siguen al 'Timao' y en medios brasileños, existen versiones encontradas al respecto. Algunos mencionaron que el colombiano se mostró iracundo en un momento en el que habría recibido un escupitajo en su rostro, posiblemente de parte de Fernández.

Por otro lado, citando al periodista de 'Espn' Gustavo Zupak, se aseguró que no se habría presentado esa acción en contra de Cantillo. Sin embargo, lo que sí se sintieron fueron voces en redes sociales que tildan al exjugador de Pasto y Junior de irresponsable por haber dejado a Corinthians con 10 hombres, en tan crucial compromiso.

Y es que Víctor Cantillo entró al minuto 56 del encuentro para reemplazar a Maycon y a los 69 se marchó expulsado por parte del árbitro Christian Ferreyra.

“Desde donde nosotros no encontramos, no alcanzamos a ver qué sucedió con el tema de Cantillo, no sabemos qué pasó. Es una pena quedar con un jugador menos en un tipo de partido como ese. Ya después supimos sufrir el partido. Nos funcionó todo y supimos aguantar", dijo al final del juego el profesor Filipe Almeida, asistente técnico del equipo brasileño.

Publicidad

Así quedó el grupo E de la Copa Libertadores 2022

Corinthians se aferró con uñas y dientes a un empate que lo deja como líder, casi clasificado y con la posibilidad de terminar primero si vence como local a Always Ready, mientras que Boca, para asegurarse el billete, deberá superar la semana próxima al Cali, nuevamente en la Bombonera.