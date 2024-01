¿Por quién votó Falcao García en el The Best?: el 'Tigre' sí que es conocedor del buen fútbol

Con los Premios The Best como principal atractivo, la jornada de este lunes estuvo enmarcada por felicitaciones, polémicas y más. No obstante, lo mejor de la fecha recayó en Lionel Messi, quien se coronó una vez más como el mejor futbolista del año.

Superando a Kylian Mbappé y Erling Haaland en las votaciones, el futbolista argentino recibió el respaldo de cientos de votantes para que se pudiera llevar el premio The Best, dentro de los que destacó Falcao García.

Según se determinó hace pocos minutos, el futbolista colombiano no se lo pensó dos veces para elegir a Lionel Messi para esta edición y depositó su votó en él, que al final tuvo importante peso en los resultados finales, donde el ‘10’ superó a sus dos contrincantes.

Cabe destacar que ninguno de los tres candidatos a hacerse con este importante reconocimiento hizo presencia en la gala, que se realizó este lunes 15 de enero en Londres.

Capitanes que votaron a Messi 🇦🇷 como #TheBest:



🇨🇴Radamel Falcao

🇭🇷Luka Modric

🇪🇨Enner Valencia

🇪🇬Mohamed Salah

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Harry Kane

🇫🇷Kylian Mbappé

🇮🇹Gianluigi Donnarumma

🇰🇷Heung Min Son

🇲🇽Memo Ochoa

🇳🇱Virgil Van Dijk

🇵🇾Gustavo Gómez

🇵🇪Paolo Guerreo

🇵🇱Robert Lewandowski

🇺🇾Federico… pic.twitter.com/8p4Umxl0Ep — VarskySports (@VarskySports) January 15, 2024

Lionel Messi y otro reconocimiento, que agiganta su legado

Leo Messi sumó un nuevo galardón a su infinito palmarés al ganar este lunes en Londres el trofeo de mejor jugador del mundo de 2023 en los premios The Best de la FIFA, superando al favorito Erling Haaland.

Messi, que no acudió a la gala, logró de esta forma su tercer premio The Best, tras los obtenidos en 2019 y 2022, mientras que la española Aitana Bonmatí se llevó el galardón femenino, tras el triunfo con su selección en el Mundial.

Cuando parecía que el noruego Erling Haaland contaba con ventaja en las apuestas para llevarse el premio, con sus cinco trofeos ganados con el Manchester City, en un trío de finalistas que completaba el francés Kylian Mbappé, Messi se llevó un nuevo reconocimiento individual.

El argentino, que suma a sus tres premios The Best ocho Balones de Oro, se hizo con el galardón a pesar de que el Mundial de Catar, ganado por Argentina en 2022, no era tenido en cuenta en esta edición de 2023.

El jurado compuesto por capitanes y seleccionadores de los equipos nacionales masculinos y femeninos, así como periodistas y aficionados de todo el mundo, confirmaron los premios de los últimos Balones de Oro.

Lionel Messi The Best, ganador del mejor jugador - Foto: ADRIAN DENNIS/AFP

¿Cuáles fueron los resultados finales de la votación en los Premios The Best?

Revelados los resultados de las votaciones para el premio The Best, se pudo ver que el tercero en el podio fue el francés Mbappé, quien terminó recibiendo un total de 35 puntos.

De manera curiosa, Lionel Messi y Erling Haaland igualaron, pero, como procedimiento de desempate, al argentino le terminaron dando el galardón debido a que recibió mayor cantidad de votos por parte de los capitanes, quienes tienen un valor diferentes a la de los demás votantes.